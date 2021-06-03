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четверг, 03 июня 2021 17:34

Как менялся отдых у моря в Одессе в течение 120 лет - фото
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Как менялся пляж Ланжерон в течение 120 лет
Фото: tourhub.top
Как менялся пляж Ланжерон в течение 120 лет
Как менялся пляж Ланжерон в течение 120 лет
Как менялся пляж Ланжерон в течение 120 лет
Как менялся пляж Ланжерон в течение 120 лет

С началом лета стартует сезон отпусков. Многие люди любят проводить их у моря. Gazeta.ua предлагает посмотреть, как менялся на протяжении 120 лет старейший пляж Одессы - Ланжерон.

Обустраивать местность начали, когда генерал-губернатор Новороссийского края Александр Ланжерон (1763-1831) построил здесь дачу. Походил из Франции, но, будучи монархистом во времена Великий Французской революции, поступил на службу Российской империи. Командовал Бугским и Черноморским казацкими войсками. После Армана Ришелье и Томаса Кобле стал градоначальником Одессы. Именно при нем город получил статус порто-франко - свободного порта. А еще основали Ришельевский лицей и ботанический сад.

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Территории Ланжерона представляли собой высокий и обрывистый берег. Неподалеку от дачи располагалась Одесская крепость и береговые батареи. В 1830 году по проекту итальянского архитектора Франца Боффо к даче построили парадный вход в виде арки. Через нее было видно море. Сохранилась и по сей день.

После смерти Ланжерона в 1831 году территорию еще десятилетиями называли "дачей". Некоторое время там проживал консул Австрийской империи. Имел название - Австрийский пляж.

Со временем постоянные оползни превратили крутые территории на пологий склон. Так образовался единственный в пределах тогдашнего города природный пляж. Перешел в собственность города и его начали обустраивать. Появились купальни, летний театр и буфеты.

В 1875 году открыли Александровский парк - теперь парк культуры и отдыха им. Тараса Шевченко. Вход на пляж стоил от 5 коп. до 15 коп., а добраться до него можно было пешком или на карете. С 1912 года к арке Ланжерона подвозил конный трамвай.

Автор: odessa-life.od.ua
  Как менялся пляж Ланжерон в течение 120 лет
Как менялся пляж Ланжерон в течение 120 лет

"У нас в Одессе страшная жара, – изжариться можно, да и по ночам таешь как воск. Поэтому как только наступает вечер, город пустеет. Народ разъезжается на Фонтаны – на Большой Фонтан или на Малый Фонтан, а то и вовсе на Ланджерон. Там имеется все, что душе угодно, можно купаться в море, слушать музыку – и все это бесплатно!", - писал писатель Шолом Алейхем в произведении "Менахем-Мендл"

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В 1918 году приморские территории города подверглись страшному оползню, который уничтожил близлежащие дома и большую часть курортной зоны. За восстановление взялись только через 13 лет. Укрепили склон, построили пляжный павильон, а на спуске к пляжу разместили парковые скульптуры - "Два шара".

Автор: fotokto.ru
  Как менялся пляж Ланжерон в течение 120 лет
Как менялся пляж Ланжерон в течение 120 лет

"За старинной аркой открывается новый Ланжерон, упорядоченный, в живых красках цветников и киосков, скал и народа, постоянно двигающегося", - вспоминал в 1936-м писатель Юрий Олеша в очерке "Стадион в Одессе".

В очередной раз благоустройство пляжа провели на рубеже 1950-1960-х. Именно то время принято считать началом современного Ланжерона. Рабочие построили пирс для катеров и лодок, волнорезы, намыли песок, засадили парк Юбилейный. В 1970-х годах каждые 15 мин. к пирсу приставали катера Одесса - Ланжерон - Аркадия. А в 1980-х провели реконструкцию карантинного мола, который защищал порт от волн с востока и юго-востока. В этот период уничтожили Австрийский пляж.

В 2003 году на пирс Ланжерона причалил последний катер, а в 2008 году его разобрали. В 2017-м на пляже смонтировали арт-объект "Дом солнца". Символизирует двери, которые в XIX в. служили парадным входом в дом по улице Ришельевской, 21.

Сейчас пляж Ланжерон - один из самых популярных в Одессе.

Ранее публиковали цветные открытки одесской гавани, которые были сделаны в 1900-1914-х.

Обживать тамошнее побережье Черного моря начали в V в. до н.э. Тогда на месте современного центра Одессы существовало древнее греческое поселение Гавань Истриан. Остатки этой колонии застроены современным Приморским бульваром.

Позже был поселок Хаджибей. Его в конце XVIII в. завоевали войска Российской империи. Тогда поселение переименовали в Одессу.

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июня

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