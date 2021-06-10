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пятница, 11 июня 2021 14:30

Поразить всех: как стильно выглядеть на пляже
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Лето - идеальная пора для отдыха и поездок к морю. Именно поэтому большинство женщин так тщательно подбирают новые купальники, желая привлекать как можно больше внимания. Но пляжная мода включает в себя большое количество деталей, способных сделать морской образ более стильным и интересным. Gazeta.ua составила подборку современных аксессуаров для пляжных аутфитов.

Украшения

Автор: nappy.Pexels
  Аксессуары могут и должны дополнять пляжные образы
Аксессуары могут и должны дополнять пляжные образы

Массивные и минималистичные цепи, чокеры будут выглядеть стильно в сочетании с современными моделями купальников. Важную роль играют и интересные серьги, кольца, инфантильные браслеты на руку или ногу. Аксессуары нужны не только для образов, в которых вы можете прогуляться по городу. Интересные детали могут превратить расслабленный образ на пляже в соблазнительный и стильный аутфит, который будет интересно смотреться на будущих фотографиях.

Платок и соломенная шляпа

Автор: jasmin chew.Pexels
  Соломенная шляпа - настоящее олицетворение лета
Соломенная шляпа - настоящее олицетворение лета

Головные уборы играют большую роль в летних образах. Во-первых, это безопасность от солнечных лучей. Во-вторых, такие детали задают правильный настрой стиля, подчеркивают ваш характер. Отдавайте предпочтение шляпам, если вы любите более женственные и утонченные образы. Платок рекомендуем добавлять в пляжный аутфит, если ваша цель - расслабленный и драйвовый образ.

Соломенная сумка

Автор: Daniela Constantini.Pexels
  Соломенная сумка является очень удобным и стильным атрибутом модницы
Соломенная сумка является очень удобным и стильным атрибутом модницы

Сумка - важный и нужный аксессуар, который может дополнительно усилить стилистическое настроение и добавить нотку эстетики. Кроме того, соломенная сумка является едва ли не самой сильной ассоциацией с летом, морем и отдыхом.

Микросумка

Автор: Ron Lach.Pexels
  Сумки маленького размера будут интересной деталью пляжного аутфита
Сумки маленького размера будут интересной деталью пляжного аутфита

Сумка может быть чисто декоративным моментом образа, дополняя его или, наоборот, становясь его главной изюминкой. Микросумки пришли в модный мир не так давно, поэтому этот тренд еще выглядит нетривиально и интересно. Обязательно попробуйте!

Очки

Автор: Dhemer Gonçalves.Pexels
  Очки - незаменимый атрибут летнего гардероба
Очки - незаменимый атрибут летнего гардероба

Еще одним незаменимым атрибутом пляжного аутфита являются очки. Конечно, вы можете экспериментировать с формами и цветами, но для более сдержанного и элегантного образа рекомендуем отдавать предпочтение базовым черным очкам. Если же ваша конечная цель - яркий акцент в портретной зоне, выбирайте понятные формы очков, но в контрастных цветовых вариациях. Очки не только защищают глаза от солнца, но и добавляют завершенности образу, становятся его конечной деталью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неожиданный тренд: какие очки будут модными этим летом

Обувь

Автор: Athena.Pexels
  Выбирайте современные модели обуви даже для похода на пляж
Выбирайте современные модели обуви даже для похода на пляж

Даже если это пляж, не нужно выбирать резиновые шлепанцы с непонятным принтом. Сейчас как люксовый сегмент, так и масс-маркет предоставляют широкий выбор ассортимента трендовой летней обуви. Базовые или интересные яркие варианты будут удачно подчеркивать стилистическую особенность вашего летнего образа.

Вьетнамки тоже стали глобальным трендом. Полки магазинов буквально переполнены этой обувью в различных цветовых решениях, особенно популярна данная модель на высокой подошве.

Автор: Диана Родина
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