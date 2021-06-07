Полиция штрафовала туристов на €123 тыс. за кражу песка с пляжа

В субботу, 5 июня, таможенная полиция Италии оштрафовала на острове Сардиния 41 человека на €3 тыс. каждого.
Туристы пытались покинуть остров, имея в сумме 100 кг песка, ракушек и пляжных камней с отдыха. Об этом пишет Independent.
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В некоторых случаях туристы успели выставить запрещены сувениры на продажу в интернете, подпитывая процветающий незаконный рынок песком с сардинских пляжей.
Мешки с песком, ракушками и камнями изъяли в аэропортах и портах Сардинии. Эти вещи запрещено вывозить с острова в соответствии с региональными законами от 2017 года. По закону, за это предусмотрены штрафы в размере от €500 до €3 тыс. Изъятый песок власть вернула на пляжи.
Закон должен предотвратить исчезновение песка и ракушек из-за популярности таких сувениров среди миллионов туристов, которые ежегодно посещают средиземноморский остров, известный красивыми нетронутыми песчаными пляжами.
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