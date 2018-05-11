После выступления в Москве концерт Козловского во Львове отменили

Концерт Виталия Козловского также состоиться 21 мая во киевском клубе Caribbean Club.

Концерт певца Виталия Козловского во Львове, который планировался 18 мая отменили организаторы

Об этом сообщается на Facebook странице ночного клуба "Галерея рыцарей", где планировалось выступление.

После выступления певца на концерте ко Дню победы в Москве, украинские активисты намеревались сорвать его гастроли во Львове.

"Даже не о чем говорить. Козловский выступать во Львове не будет. А еще мы спросим у соответствующих служб, почему он не служил в армии. Также есть вопросы к Ivan Navi: почему он хочет выступать в такой компании? Возможно, он разделяет его взгляды? ", - сказал руководитель "Экономического бойкотного движения" Олег Радик, передает Львовский портал.

Концерт Виталия Козловского также состоиться 21 мая во киевском клубе Caribbean Club. Угроз срыва этого концерта в клуб не поступало.

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Заслуженный артист Украины Виталий Козловский спел на концерте ко Дню победы в Москве. "Когда от украинцев, которые живут в России, получил приглашение выступить на концерте по случаю Дня победы - после длительных сомнений согласился. Я почтил ветеранов там, где меня хотели услышать и по другому поводу этого выступления я бы себе не позволил", - пояснил он почему выступал в Москве.