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пятница, 11 мая 2018 15:38

Как жюри из России оценило украинского конкурсанта Евровидения Melovin

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Как жюри из России оценило украинского конкурсанта Евровидения Melovin
Melovin вышел в финал Евровидения-2018. Фото - KyivPost

Номер украинского участника Евровидения Melovin, который вышел в финал конкурса, российское жюри оценило на 6 баллов по 12-балльной шкале.

Об этом сообщил интернет ресурс SUPER.

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Также узнали о составе российского жюри Евровидения-2018, которое выставляет оценки участникам от разных стран. В него вошли: продюсер Яна Рудковская, хореограф Сергей Мандрик, композитор Владимир Матецкий, радиоведущий Алексей Мануйлов и победительница шоу "Голос" Александра Воробьева. Как именно голосовали участники жюри, пока не известно.

Во время жеребьевки ночью 11 мая определился порядок выступления финалистов международного музыкального конкурса Евровидение 2018. Участник от Украины - Melovin - выступит первым. Украинский композитор и шоумен, член жюри Национального отбора на Евровидение Андрей Данилко считает, что Melovin во втором полуфинале конкурса "заткнул рты всем, кто его обижал". В финал артист прошел абсолютно заслуженно и имеет шанс попасть в топ-10 конкурса.

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