Виталий Козловский прокомментировал свое выступление в Москве 9 мая

Певец Виталий Козловский подтвердил, что 9 мая выступал в Москве. Фото - vk.com

Певец Виталий Козловский подтвердил, что 9 мая выступал в Москве и заявил, что не боится травли. Напомнил, что за последние 4 года ни разу не выступал в России и считал это недопустимым по понятным на то причинам.

"Когда от украинцев, которые живут в России, получил приглашение выступить на концерте по случаю Дня Победы - после длительных сомнений согласился. Я почтил ветеранов там, где меня хотели услышать и по другому поводу этого выступления я бы себе не позволил", - написал певец в Facebook.

Также отметил, что между Украиной и Россией сейчас происходит противостояние политиков, которое не должно "нивелировать историю и подвиг тех, кто победил в 1945-м".

"Не должно препятствовать пониманию людей адекватных и думающих. Поэтому я не отказался от этого выступления. И когда во время концерта получил записку "Украина, мы тебя любим! Пусть всегда будет мир!"- понял, что сделал все правильно", - сказал Козловский.

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Также он заявил, что принципиальным условием его выступления в Москве было объявление того, что он является заслуженным артистом Украины. Таким образом он хотел получить возможность общаться со сцены именно как украинский артист и продвигать "украинскую идею и нашу правду простым людям".

"И пусть со мной кто-то не согласится, но считаю, что донести правду о своей страны и своего народа таким образом, сказать открыто на площади перед людьми - это не измена. Измена - подвергаться истерикам, "бить" друг друга, травить и уютно себя чувствовать в атмосфере ненависти и поиска среди своих тех, кого можно обвинить во всех грехах", - добавил он.

Певец Виталий Козловский спел на концерте ко Дню Победы в Москве. Фотографии и видео выступления украинского исполнителя выкладывают пользователи соцсетей. В частности, на одном из снимков позади певца можно разглядеть надписи "С Днем Победы" и "9 мая".