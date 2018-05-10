Виталий Козловский засветился на концерте к 9 мая в России

Певец Виталий Козловский спел на концерте ко Дню победы в Москве. Фотографии и видео выступления украинского исполнителя выкладывают пользователи соцсетей.
В частности, на одном из снимков позади певца можно разглядеть надписи "С Днем победы" и "9 мая".
"Маленькая мечта сбылась! На концерте в честь 9 мая 2018 года выступал Виталий Козловский. Я очень обожаю его творчество, была нереально рада увидеть Виталия в Москве в Солнцево (Район Москвы. - gazeta.ua). Творческих успехов, всего самого наилучшего, замечательный музыкант и человек", - написала в соцсети пользователь Надежда Огол.
Кроме того, фотографию с Виталием Козловским выложил российский ведущий Денис Симуков.
"Познакомился с заслуженным артистом Украины Виталием Козловским!" - подписал фотографию Симуков, добавив хэштеги: #москва # 9мая # концерт.
На официальном сайте певца информацию о выступлении в Москве не разместили.
Кроме Козловского, на концерте выступили российские исполнители Анита Цой, Надежда Чепрага и другие.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скандальные украинские певицы получили еще одну российскую награду
Комментарии