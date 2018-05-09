"Интер" растрогал Путина: телевизионщики жестко потролилы коллег

Скандальный концерт на "Интере" понравился Путину, считают телевизионщики "ТСН". Фото: открытые источники

Концерт телеканала "Интер", на котором ведущий Андрей Доманский рассказывает о "фашистских преступникиках", жестко высмеял телеканал "ТСН".

Соответствующий ролик телевизионщики выложили в Facebook.

На видео ведущий со своей напарницей стоят под флагом Российской Федерации.

В ролике Доманского внимательно слушают президент России Владимир Путин и его подчиненные. Потом вместе аплодируют вместе аплодируют во пропагандистскую фразу "Никто не забыт, ничто не забыто".

"Большинство интернет-пользователей возмутил фрагмент концерта к 9 мая на телеканале" Интер ". Мы же нашли тех, кому он действительно понравился", - пишут телевизионщики.

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Телеканал "Интер" на 9 мая записал концерт, в котором ведущие называют героев Украины "фашистскими преступниками". Соответствующее видео появилось в сети. В ролике телеведущий Андрей Доманский говорит: "Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников. А их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях по нашей столице".