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среда, 24 февраля 2021 16:14

Пенсионерка спасла девушку, которая замерзала в 30 км от дома

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Пенсионерка спасла девушку, которая замерзала в 30 км от дома
Василиса Козленко с внучкой. Фото Facebook Козленко

63-летняя Василиса Козленко - жительница села Крымки Звенигородского (бывшего Шполянского) района Черкасской области вечером 12 февраля подобрала в поле девушку, которая замерзала. О событии написала в социальной сети. Сейчас преподаватели Васильковского лицея, где учится ребенок, обвиняют женщину в том, что она написала заказную статью с целью опорочить доброе имя лицея и педагогов.

"Мы с мужем возвращались домой в село Крымки 12 февраля. Это была пятница, - вспоминает женщина. - Вечер, на улице 17 градусов мороза идет снег и метет. Вдруг видим, что в поле идет девочка. Лет 14-15. Без шапки, в плохонькой осенней курточке и капюшоне и таких же плохоньких кроссовках. Машину не останавливала, потому что, видимо, никто ей не остановливался. Разуверилась. Спрашиваю, куда она идет?
- Добираюсь к Антоновки, - говорит.
У меня все похолодело. До Антоновки с Крымок - 30 километров. Забираем ее в машину. Решаем с мужем завезти домой. Пока были в машине, девушка молчала. Просто от холода у нее замерз язык. Если бы села где-то отдохнуть - замерзла. Расспрашиваем, что произошло, откуда она идет. Оказывается - студентка, зовут Саша, учится на повара в Василькове, что вблизи Шполы. Их отпустили домой, автобуса не было и она решила идти пешком. Никто из преподавателей не поинтересовался, что с ней произошло. Спрашиваю, звонила ли родителям.
- Нет, говорит, - потому что нету телефона.
Однако помнила номер матери. Мы перезвонили. Спрашиваем, где ваша дочь?
- Наверное, у подружки осталась ночевать, - отвечает.
В конце концов Василиса Козленко с мужем дома напоили девушку горячим чаем и несмотря на метель повезли в Антоновку. Родители вышли навстречу.
- Видно, что семья не очень благополучная. Мы звонили им на следующий день, но трубку уже никто не брал", - говорит Василиса.

Студентов отпустили домой, автобуса не было и она решила идти пешком

О том, что произошло женщина написала пост в "Фейсбуке". Одни корреспонденты хвалили ее за поступок. Другие - возмущались поведением преподавателей лицея, которые отпустили ученицу такой погоде. Сами преподаватели обвиняют Василису Козленко в том, что написала заказную статью, чтобы дискредитировать учебное заведение.

"Пишут разные глупости под моим постом. Мол, ребенок неблагополучный. Что я должна интересоваться благополучная она или нет, перед тем, как сажать в машину. Люди добрые! Она замерзала в поле! Не приведи Господи, все бы потом искали крайнего. Мне ее жалко стало. У меня больной сын, за которым ухаживаю 34 года".

Руководитель филиала Васильковского лицея Виктор Максимчук комментирует ситуацию неохотно.

"Это не мое дело. Я только руководитель филиала. Звоните к директору Станислава Кошолапу. Эту девушку никто не выгонял. Их отпустили еще утром. Затем она написала заявление, что пойдет домой. Ребенок из неблагополучной семьи. Поезжайте в Антоновку, посмотрите, в каких условиях он живет".

Директор лицея Станислав Кошолап говорит, что Александре - 16 лет.

"Вместо того, чтобы ехать домой утром, она собралась идти к тете. Потом передумала и пошла домой. Мастер обучения отдала ей старый телефон, но Саша его выбросила, потому что он старый с кнопками. А ей хочется сенсорный. Обид на Василису Козленко у меня нет. Она сделала то, что должна была сделать. Это жизнь и в нем все может случиться".

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Ранее в селе Ромейково Черкасской области от сильных морозов замерзли трубы водопровода. Местные жители топят снег. По принесенное ведро воды платят 20 гривен.

Автор: Юрий Стригун
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