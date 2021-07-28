 
Ексклюзивы
1/5
В Киеве заработали новые автобусы с кондиционерами - яркие фото
В Киеве заработали новые автобусы с кондиционерами - яркие фото
1 Просмотров: 810
Истоки христианства в Украине следует выводить не от князя Владимира
Истоки христианства в Украине следует выводить не от князя Владимира
Просмотров: 378
В крутые повороты на скорости 120 км/ч - в Киеве состоялись масштабные автогонки
В крутые повороты на скорости 120 км/ч - в Киеве состоялись масштабные автогонки
Просмотров: 288
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
1 Просмотров: 4185
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
1 Просмотров: 558
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
2 Просмотров: 414
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
Просмотров: 1062
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Просмотров: 2997
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Просмотров: 405
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
1 Просмотров: 585
Фото
Все фото
29
10
27
4
17
Паста, моцарелла и гонки на кроватях: как гуляли на &quot;Итальянской свадьбе&quot; во Львове
Паста, моцарелла и гонки на кроватях: как гуляли на "Итальянской свадьбе" во Львове
&quot;Чтобы хорошо сыграть, инструмент надо погладить&quot; - как прошла первая в стране Органная резиденция
"Чтобы хорошо сыграть, инструмент надо погладить" - как прошла первая в стране Органная резиденция
&quot;С золотым левиком на рукаве&quot;: перезахоронили воинов дивизии СС &quot;Галичина&quot;
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
Столичные полицейские &quot;заработали&quot; на похищении человека
Столичные полицейские "заработали" на похищении человека
Чем живет олимпийская фан-зона во Львове
Чем живет олимпийская фан-зона во Львове
Видео
Все видео
Мэру прилетело в челюсть от пациента психбольницы
Мэру прилетело в челюсть от пациента психбольницы
Подозреваемый во взяточничестве нардеп устроил ДТП на Mustang и хотел убежать: видео
Подозреваемый во взяточничестве нардеп устроил ДТП на Mustang и хотел убежать: видео
На месте строительства дороги нашли серебряные римские монеты
На месте строительства дороги нашли серебряные римские монеты
Провозгласило Акт восстановления Украинского Государства
Провозгласило Акт восстановления Украинского Государства
Обнаженную девушку пронесли в гробу по центру города
Обнаженную девушку пронесли в гробу по центру города
Интервью
1/5
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
2 Просмотров: 1071
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
1 Просмотров: 1620
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
Просмотров: 1188
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
Просмотров: 441
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 846
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
28 июля 2021
Просмотров: 288
Любов поляків
На початку 1990-х багато материних знайомих їздили в Польщу торгувати на базарі. Продавали посуд, постільну білизну й інший крам. Одного разу поїхала ...
среда, 28 июля 2021 21:50

Паста, моцарелла и гонки на кроватях: как гуляли на "Итальянской свадьбе" во Львове
29

  Комментировать

Гонки на кроватях, как в фильме "Укрощение строптивого" с Адриано Челентано
Фото: Валерий Шмаков
Можно было самому научиться готовить итальянскую пиццу
Свадебная церемония проходила по ярмарке, осыпая молодых рисом и деньгами, распевая итальянских песен и танцуя тарантеллу
На территории фестиваля действовал атмосферный итальянский рынок
Фотозона на фестивале

Во Львове на площади возле университета имени Ивана Франко состоялся гастро-фестиваль "Итальянская свадьба". Здесь можно было попробовать настоящую итальянскую пиццу, пасту, моцареллу, вино и станцевать тарантеллу.

В частности, на территории фестиваля действовал атмосферный итальянский рынок, где гости имели возможность насладиться разнообразием итальянской кухни. А также самим приготовить пиццу на мастер-классах.

"У нас можно не только попробовать итальянские сыры, но и посмотреть как их варят. Первый и единственный такой ресторан во Львове. Кроме широко известной моцареллы у нас представлены также страчаталла, буррата и качотта. Страчателла - это самый жидкий из них. Состоит из волокон сыра перемешанных со сливками. Буррата - это когда внутрь в пластинку моцареллы кладут страчателлу и заворачивают в мешочек. Качотта - это наиболее выдержанный сыр. Выдерживается до недели времени", - рассказала Gazeta.ua владелица ресторана "Сыроварня" Ольга Мельник, которая продает сыры на одном из стендов фестиваля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Крупнейшая в мире пицца попала в Книгу рекордов Гиннесса

Во время культурной программы для посетителей выступил итальянский певец Альфонсо Оливера. А любителей экстрима ждали гонки на кроватях, как в фильме "Укрощение строптивого" с Адриано Челентано. Парни наперегонки должны были отвезти даму до финиша на кровати. Вечером для посетителей организовали кинотеатр на кроватях, где показывали легендарные итальянские фильмы, можно было сыграть в Бочче и "Мафию".

Кульминацией гастро-фестиваля стала настоящая свадебная церемония, где официально на главной сцене поженилась влюбленная пара. Свадебная церемония проходила по ярмарке, осыпая молодых рисом и деньгами, распевая итальянских песен и танцуя тарантеллу. В фотозоне можно было сделать фото у свадебной арки с молодоженами.

"В рамках фестиваля также можно было стать героем "быстрой" свадьбы и шутливо жениться. Мим молча женил молодые пары, давая им шуточные свидетельства о браке и дарил бутылку игристого вина лимитированной серии", - отметила менеджер по локаций фестиваля Лилия Павлюк.

Киевский "Фестиваль борща" внесен в Книгу рекордов Украины в номинации "Одновременное приготовление представителями из 25-ти регионов Украины традиционных украинских борщей".

Автор: Валерий ШМАКОВ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Домашняя пицца: варианты вкусных начинок
Домашняя пицца: варианты вкусных начинок Просмотров: 63
Украинка рассказала, как стала сыроваром в Италии
Украинка рассказала, как стала сыроваром в Италии Просмотров: 513
Итальянцы требуют сделать пиццу памяткой ЮНЕСКО
Итальянцы требуют сделать пиццу памяткой ЮНЕСКО Просмотров: 54
Итальянец Маурицио Перкуоко варит сыр в Виннице
Итальянец Маурицио Перкуоко варит сыр в Виннице Просмотров: 4670
Сейчас вы читаете новость «Паста, моцарелла и гонки на кроватях: как гуляли на "Итальянской свадьбе" во Львове». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
июля

Кучма ушел с должности

Университет принял первых студентов в арендованных комнатах

На берегу реки нашли залежи золота

От землетрясения погибли более 250 тыс. человек

Самое читаемое
&quot;Люди устали от совка&quot;: как СССР доживал последние дни - фото
"Люди устали от совка": как СССР доживал последние дни - фото
22
 Просмотров: 9171
Гороскоп на 27 июля: для кого судьба готовит особые подарки
Гороскоп на 27 июля: для кого судьба готовит особые подарки
 Просмотров: 8892
Самый мощный за последние 40 лет ливень спровоцировал наводнение: есть жертвы и пропавшие без вести
Самый мощный за последние 40 лет ливень спровоцировал наводнение: есть жертвы и пропавшие без вести
5
 Просмотров: 5850
Авиакатастрофа под Коломыей: погиб известный летчик и трое иностранцев
Авиакатастрофа под Коломыей: погиб известный летчик и трое иностранцев
3
 Просмотров: 4860
Епифаний развенчал миф о дате крещения Руси
Епифаний развенчал миф о дате крещения Руси Просмотров: 4725
Львов
"Чтобы хорошо сыграть, инструмент надо погладить" - как прошла первая в стране Органная резиденция
"Чтобы хорошо сыграть, инструмент надо погладить" - как прошла первая в стране Органная резиденция
10
 Просмотров: 198
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
27
 1 Просмотров: 4185
Город освободили от врага
Город освободили от врага
 Просмотров: 324
Столичные полицейские "заработали" на похищении человека
Столичные полицейские "заработали" на похищении человека
4
 Просмотров: 405
Сегодня души умерших родственников спускаются на землю
Сегодня души умерших родственников спускаются на землю Просмотров: 2340
Больше всего комментируют
14
"Слуга народа" не нарастила в рейтинге
6
Погибших и раненых меньше, чем до "перемирия" - Офис президента
5
У Зеленского - менее 30%: обнародовали свежие рейтинги
4
Зеленский звонил Путину накануне срыва спецоперации по "вагнеровцам" – Омельченко
4
Украина собирается купить корабль, не приспособленный для защиты черноморского побережья - эксперт
Голосов: 92
Голосование Сколько золотых наград выиграет Украина на Олимпиаде?
  • 1) меньше трех
  • 2) три
  • 3) больше трех
Просмотреть