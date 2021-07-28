Паста, моцарелла и гонки на кроватях: как гуляли на "Итальянской свадьбе" во Львове

Фото: Валерий Шмаков

Во Львове на площади возле университета имени Ивана Франко состоялся гастро-фестиваль "Итальянская свадьба". Здесь можно было попробовать настоящую итальянскую пиццу, пасту, моцареллу, вино и станцевать тарантеллу.

В частности, на территории фестиваля действовал атмосферный итальянский рынок, где гости имели возможность насладиться разнообразием итальянской кухни. А также самим приготовить пиццу на мастер-классах.

"У нас можно не только попробовать итальянские сыры, но и посмотреть как их варят. Первый и единственный такой ресторан во Львове. Кроме широко известной моцареллы у нас представлены также страчаталла, буррата и качотта. Страчателла - это самый жидкий из них. Состоит из волокон сыра перемешанных со сливками. Буррата - это когда внутрь в пластинку моцареллы кладут страчателлу и заворачивают в мешочек. Качотта - это наиболее выдержанный сыр. Выдерживается до недели времени", - рассказала Gazeta.ua владелица ресторана "Сыроварня" Ольга Мельник, которая продает сыры на одном из стендов фестиваля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Крупнейшая в мире пицца попала в Книгу рекордов Гиннесса

Во время культурной программы для посетителей выступил итальянский певец Альфонсо Оливера. А любителей экстрима ждали гонки на кроватях, как в фильме "Укрощение строптивого" с Адриано Челентано. Парни наперегонки должны были отвезти даму до финиша на кровати. Вечером для посетителей организовали кинотеатр на кроватях, где показывали легендарные итальянские фильмы, можно было сыграть в Бочче и "Мафию".

Кульминацией гастро-фестиваля стала настоящая свадебная церемония, где официально на главной сцене поженилась влюбленная пара. Свадебная церемония проходила по ярмарке, осыпая молодых рисом и деньгами, распевая итальянских песен и танцуя тарантеллу. В фотозоне можно было сделать фото у свадебной арки с молодоженами.

"В рамках фестиваля также можно было стать героем "быстрой" свадьбы и шутливо жениться. Мим молча женил молодые пары, давая им шуточные свидетельства о браке и дарил бутылку игристого вина лимитированной серии", - отметила менеджер по локаций фестиваля Лилия Павлюк.

Киевский "Фестиваль борща" внесен в Книгу рекордов Украины в номинации "Одновременное приготовление представителями из 25-ти регионов Украины традиционных украинских борщей".