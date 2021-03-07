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воскресенье, 07 марта 2021 05:17

Фестиваль борща попал в Книгу рекордов

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Фестиваль борща попал в Книгу рекордов
Борщ попал в Книгу рекордов. Фото: Укринформ

Киевский "Фестиваль борща" внесен в Книгу рекордов Украины в номинации "Одновременное приготовление представителями из 25-ти регионов Украины традиционных украинских борщей".

"Представители Книги рекордов Украины, присутствующие на мероприятии, зафиксировали рекорд в категории Культура и массовые мероприятия", - сообщила пресс-служба Министерства культури и информационной политики.

Это был дебютный онлайн-фестиваль, посвященный украинскому блюду борщ с участием 25-ти регионов Украины с одновременной онлайн-презентацией конференции Культура и традиции приготовления украинского борща.

По словам кулинарного эксперта Евгения Клопотенко, упомянутое мероприятие - "только начало глобального проекта по популяризации этого выдающегося украинского национального блюда".

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Каждый участник приготовил борщ по своему рецепту. Все повара - носители древних региональных и семейных традиций приготовления этого блюда, делиться своими секретами и искать формулу настоящего борща.

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