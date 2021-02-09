Домашняя пицца: варианты вкусных начинок

Чтобы насладиться вкусной пиццей не обязательно идти в ресторан. Ее можно приготовить за считанные минуты самому. Главное определиться с начинкой. Самые популярные рецепты собраны в нашей подборке.

"Маргарита"

Автор: Ponyo Sakana from Pexels Пицца "Маргарита".

Ингредиенты:

Сыр моцарелла - 100 г

Сыр твердый - 50 г

Красные или розовые томаты - 2 шт.

Оливковое масло - по вкусу

Базилик - по вкусу

Соль, перец - а вкусом

Соус "Наполи":

Лук репчатый - 1 шт.

Стебель сельдерея - по вкусу

Чеснок - зубец

Масло подсолнечное - 2 ст. л

Томатная паста - 3 ст. л

Соль - по вкусу

Уксус бальзамический - 1 ч. Л

Орегано сушеный - по вкусу

Приготовление:

Лук, чеснок, сельдерей нарезать и обжарить в глубокой сковороде с маслом. Добавить томатную пасту, немного воды, потушить 15 минут. Взбить блендером. Добавить по вкусу бальзамический уксус, соль и щепотку сахара. Основу смазать соусом и распределить по пицце, не доводя 2 см до краев. Выложить тертый сыр и нарезанные помидоры. Сверху - моцареллу. Выпекать при 180 градусах 10 минут. Готовую пиццу смазать оливковым маслом и украсить базиликом.

Пицца с ветчиной и сыром

Автор: Ponyo Sakana from Pexels Пицца с ветчиной и сыром.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Быстрая пицца: раскрыли рецепт приготовления за 20 минут

Ингредиенты:

Ветчина - 100 г

Сыр - 100 г

Оливки черные без косточек - 140 г

Томатный соус - 5 ст. л

Масло - 1 ч. Л

Итальянские сухие травы - по вкусу

Приготовление:

Смазать основу томатной пастой и посыпать сухими итальянскими травами. Добавить тертый сыр, нарезанную ветчину и оливки. Дополнительно посыпать сыром и выпекать до готовности.

"Паперони"

Автор: Ponyo Sakana from Pexels Пицца "Паперони"

Ингредиенты:

Сыр - 100 г

Салями - 80 г

Кетчуп - 1 ст. л

Итальянские травы - 1 ч. Л

Помидоры черри - 5 шт.

Базилик - по вкусу

Приготовление:

Сыр натереть на крупной терке, колбасу - нарезать на кружочки, томаты - пополам. Смазать кетчупом и присыпать смесью сушеных трав и сыром. Выложить салями, черри и снова присыпать сыром. По готовности украсить базиликом.

9 февраля в мире отмечают Международный день пиццы. Само слово "pizza" происходит от 2 итальянских слов "piazza" - "площадь" и "piatto" - "тарелка". Первое блюдо под названием "пицца" была приготовлена ​​в Неаполе в 1600-х годах, как уличную еду.