Домашняя пицца: варианты вкусных начинок

Чтобы насладиться вкусной пиццей не обязательно идти в ресторан. Ее можно приготовить за считанные минуты самому. Главное определиться с начинкой. Самые популярные рецепты собраны в нашей подборке.
"Маргарита"
Ингредиенты:
Сыр моцарелла - 100 г
Сыр твердый - 50 г
Красные или розовые томаты - 2 шт.
Оливковое масло - по вкусу
Базилик - по вкусу
Соль, перец - а вкусом
Соус "Наполи":
Лук репчатый - 1 шт.
Стебель сельдерея - по вкусу
Чеснок - зубец
Масло подсолнечное - 2 ст. л
Томатная паста - 3 ст. л
Соль - по вкусу
Уксус бальзамический - 1 ч. Л
Орегано сушеный - по вкусу
Приготовление:
Лук, чеснок, сельдерей нарезать и обжарить в глубокой сковороде с маслом. Добавить томатную пасту, немного воды, потушить 15 минут. Взбить блендером. Добавить по вкусу бальзамический уксус, соль и щепотку сахара. Основу смазать соусом и распределить по пицце, не доводя 2 см до краев. Выложить тертый сыр и нарезанные помидоры. Сверху - моцареллу. Выпекать при 180 градусах 10 минут. Готовую пиццу смазать оливковым маслом и украсить базиликом.
Пицца с ветчиной и сыром
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Ингредиенты:
Ветчина - 100 г
Сыр - 100 г
Оливки черные без косточек - 140 г
Томатный соус - 5 ст. л
Масло - 1 ч. Л
Итальянские сухие травы - по вкусу
Приготовление:
Смазать основу томатной пастой и посыпать сухими итальянскими травами. Добавить тертый сыр, нарезанную ветчину и оливки. Дополнительно посыпать сыром и выпекать до готовности.
"Паперони"
Ингредиенты:
Сыр - 100 г
Салями - 80 г
Кетчуп - 1 ст. л
Итальянские травы - 1 ч. Л
Помидоры черри - 5 шт.
Базилик - по вкусу
Приготовление:
Сыр натереть на крупной терке, колбасу - нарезать на кружочки, томаты - пополам. Смазать кетчупом и присыпать смесью сушеных трав и сыром. Выложить салями, черри и снова присыпать сыром. По готовности украсить базиликом.
9 февраля в мире отмечают Международный день пиццы. Само слово "pizza" происходит от 2 итальянских слов "piazza" - "площадь" и "piatto" - "тарелка". Первое блюдо под названием "пицца" была приготовлена в Неаполе в 1600-х годах, как уличную еду.
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