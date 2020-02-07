Королевская пицца: назвали кто больше всего съедает этого перекуса

Пиццу Маргарита назвали в честь королевы Фото: lviv.vgorode.ua

9 февраля в мире отмечают Международный день пиццы. Само слово "pizza" происходит от 2 итальянских слов "piazza" - "площадь" и "piatto" - "тарелка". Первое блюдо под названием "пицца" была приготовлена ​​в Неаполе в 1600-х годах, как уличную еду.

В 1889 году, король Умберто I и королева Маргарита впервые посетили Неаполь. Им надоели блюда французской кухни, и пекарь Раффаэль Эспозито приготовил специально для королевы пиццу с красным томатным соусом, белым сыром моцареллой и зеленым базиликом. Вышла блюдо цветами итальянского флага. Эта пицца очень понравилась королеве и получила название "Маргарита".

Но блюдо не была известной за пределами Неаполя до конца 1800-х годов, когда итальянцы начали мигрировать в Америку и делиться с ними свои вкусами и рецептами.

Американцы же едят около 100 гектаров пиццы в день, то есть, около 350 кусков в секунду. А средний европеец - 300 кг. пиццы в год.

Самая длинная расстояние, на которое когда-то была доставлена ​​пицца - более 11 тыс. Км, из Кейптауна в Сидней.

Вид пиццы "Гавайская" популярная почти везде, кроме самых Гавайев.

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Экстравагантную пиццу пекут в Нью-Йорке "Нино" Ресторан Bellissima. Этот 12-дюймовый пирог, который называется "Роскошная пицца", покрытый шестью разновидностями икры, лука, свежих омаров и крем-фрак, розничный на $ 1,000.00 (или $ 125,00 на кусочек).

Самую большую в мире круглую пиццу приготовили в супермаркете Норвуда в ЮАР в 1990 году. В диаметре она имела 37,4 метра и весила 12 тонн. В ней содержалось около 4500 кг муки, 1800 кг сыра и 900 кг соуса.

Наибольшую прямоугольную - в 2005 году в Айова-Фоллз. Владелец пиццерии Билл Бехрам и 200 его помощников приготовили с 1815 кг сыра, 320 кг соуса и 9500 лепешек пиццу размером 39,32 на 30,05 метра. Этой пиццы хватило, чтобы накормить 5200 жителей города, причем каждому досталось 10 кусков пиццы.

В мире существуют пиццы, стоимость которых просто шокирует. Их готовят из самых дорогих продуктов в самых роскошных ресторанах. Некоторые пиццы подают с съедобным золотом и настоящими бриллиантами. Подробнее далее в статье.