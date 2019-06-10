Лучшие художники мира показали колорит украинского Дворца Потоцких

На III международном фестивале OPERAFEST TULCHYN-2019 26 художников рисовали "Подольский Версаль".

Они приехали из 6 стран мира, чтобы принять участие в проекте "Лучший художник-2019".

Фото: фото предоставлено Олесей Шуткевич

Чтобы нарисовать самый красивый дворец Винницкой области и послушать оперу open air в Тульчин посетили художники из Китая, Грузии, Таджикистана, Кыргызстана, Польши и Украины.

"Такого действа вероятно больше нигде нет в Украине, - говорит участник пленера Александр Бринц. - Когда нам сказали, что в мы поедем на оперный фестиваль, даже предположить не мог, что это будет так масштабно и так классно организовано - все продумано до деталей. На одной сцене звезды мирового уровня. И мы, художники, были очень выгодно представлены - наши работы разместили у самого дворца. Люди любовались ими, расспрашивали - это было действительно вдохновляло. Эмоции на всю жизнь".

26 художников в течение дня воспроизводили на полотне архитектурные памятники Тульчина, его живописные пейзажи и колоритные еврейские квартиры, сохранившихся на окраинах города. Вечером представили свои свежие работы посетителям.

"Раньше никто ничего подобного не делал. Такого микса жанров, форматов и проектов еще не было. Как и того, что "Подольский Версаль" одновременно будут изображать на своих полотнах 26 художников - молодых и с мировым именем", - говорит главный организатор конкурса "Лучший художник/The best artist 2019" Владимир Козюк.

Знаменитый тульчинский Дворец Потоцких признан одним из семи чудес Винницкой области. В свое время дворец называли "пограничным" или "Подольским Версалем".

Именно здесь граф Станислав Потоцкий обвенчался с любимой Софьей, для которой потом в Умани построил знаменитую "Софиевку". Более того - именно Тульчин был южной столицей декабристов. Здесь располагался штаб второй армии, жил Пестель и специально для Тульчин к друзьям-декабристам приезжал Пушкин, говорит арт-продюсер OPERAFEST TULCHYN, заслуженная артистка Украины Ирина Френкель.

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4 июня в Виннице стартовал проект "Лучший художник". Ежедневно с пяти утра на улицах Винницы можно встретить 26 художников из разных стран с красками и мольбертами - участников Международного пленэра "Лучший художник". Каждый выбрал для себя интересную историческую локацию и воспроизводит ее на холсте. 5 июня самая многочисленная группа художников работала у Винницких Муров. И хотя рисовали на одной локации - картина у каждого разная и по-своему уникальна.