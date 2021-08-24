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вторник, 24 августа 2021 12:51

Как львовяне слушали поздравление президента Украины
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Прямую трансляцию парада ко Дню Независимости Украины показывают в центе Львова
Фото: Валерий Шмаков
Прямую трансляцию парада ко Дню Независимости Украины показывают в центе Львова
Прямую трансляцию парада ко Дню Независимости Украины показывают в центе Львова
Прямую трансляцию парада ко Дню Независимости Украины показывают в центе Львова
Прямую трансляцию парада ко Дню Независимости Украины показывают в центе Львова

Во Львове, возле памятника Тарасу Шевченко установили сцену, где на экране происходит прямая трансляция парада, посвященного празднованию Дня Независимости Украины и поздравления президента Украины Владимира Зеленского с праздником.

Посмотреть трансляцию пришли несколько сотен человек, включая представителей местной власти, руководителей силовых ведомств, военных ВСУ и НАТО.

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Для пожилых людей перед сценой встновилы кресла. Когда президент Украины объявлял о награждении посмертно погибших воинов ВСУ Сергея Белоуса и Максима Ридзанича, присутствующие встали.

Также сегодня возле сцены будут отмечены грамотами и наградами львовян за выдающиеся заслуги.

30 лет назад Украина восстановила свою независимость. 24 августа Верховный совет УССР принял постановление и Акт провозглашения независимости Украины. Мы спросили киевлян, что они желают Украине.

Автор: Валерий ШМАКОВ
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