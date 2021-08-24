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вторник, 24 августа 2021 12:21

Военные, артисты, спортсмены - кто получил государственные награды в День Независимости

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Военные, артисты, спортсмены - кто получил государственные награды в День Независимости
Награды вручили известным украинцам. Фото: Офис президента

Ряд украинцев получили государственные награды, которые вручил президент Владимир Зеленский во время официальных торжеств ко Дню Независимости Украины.

Звание Героя Украины с вручением Ордена "Золотая Звезда" посмертно присвоили Сергею Белоусу, сообщает "Укрінформ".

Звание Героя Украины с вручением Ордена "Золотая Звезда" посмертно - старшине Максиму Ридзаничу. Отличия получали родственники погибших воинов. Орден "Золотая Звезда" вручили полковнику Евгению Сидоренко.

За выдающиеся личные заслуги в развитии Украинского государства, музыкальной культуры и национальной идентичности, многолетнюю творческую деятельность и высокое исполнительское мастерство присвоено звание Герой Украины с вручением Ордена Государства посмертно Назарию Яремчуку. Отличие вручили его сыновьям.

Президента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубку Зеленский наградил орденом Свободы, а украинского дипломата, первого министра иностранных дел Украины Анатолия Зленко Орденом князя Ярослава Мудрого I степени (посмертно).

Наградил Зеленский Орденом Ярослава Мудрого пятой степени грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе, директора Института демографии и социальных исследований НАН Украины Эллу Либанову - Орденом княгини Ольги первой степени, известного футболиста, тренера национальной сборной Украины по футболу в 2016-2021 гг. Андрея Шевченко - Орденом Ярослава Мудрого пятой степени, Орденом княгини Ольги III степени - дирегента Оксану Линев.

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Также глава государства отметил наградой украинского певца Дмитрия Монатика и других известных граждан.

На торжественных мероприятиях к 30-летию Независимости Украины президент Владимир Зеленский во время выступления пошутил. Он объяснял, почему украинский народ является единственным, и отметил, что каждый регион дал государству важных фигур. Сначала поблагодарил Ровенскую область за первого президента Украины Леонида Кравчука, потом - Черниговщину за другого, Леонида Кучму.

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