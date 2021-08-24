Зеленский отметился шуткой на торжествах ко Дню Независимости

Зеленский пошутил на параде. Фото: Офис президента

На торжественных мероприятиях к 30-летию Независимости Украины президент Владимир Зеленский во время выступления пошутил.

Это рассмешило присутствующих второго, третьего и пятого президентов - Леонида Кучму, Виктора Ющенко и Петра Порошенко, как видно из трансляции.

Зеленский объяснял, почему украинский народ является единственным, и отметил, что каждый регион дал государству важных фигур. Сначала поблагодарил Ровенскую область за первого президента Украины Леонида Кравчука, потом - Черниговщину за другого, Леонида Кучму.

Как дошло до Донбасса, Зеленский сделал паузу и поблагодарил восточному региону Украины по художника Леонида Быкова и спортсмена с мировым именем Сергея Бубку.

Присутствующие надеялись, что Зеленский скажет о президенте-беглеце - Викторе Януковиче, поэтому начали смеятся, когда этого не сделал. Об Порошенко Зеленский также не упомянул, сказав, что Винниччина подарила Украине Василия Стуса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шокирующие и поражающие воображение: топ-30 рекордов независимой Украины

"Ровенская область подарила нам первого президента Украины, Черниговщина - второго, Сумщина - третьего. Донетчина ... подарила нам Леонида Быкова и Сергея Бубку. Луганщина Владимира Даля, Кировоград подарила Карпенко-Карого и Кропивницкого, а с ним - и театр. Житомирщина Лесю Украинку и поэзию, Полтавщина Николая Лысенко и Оперу ", - сказал Зеленский.

В Киеве идут последние приготовления перед торжествами по случаю Дня Независимости и парадом войск, начало которого в 10.00. В центре города, вдоль Крещатика, уже собрались тысячи людей, чтобы посмотреть на парад. Люди идут непрерывно, они в вышиванках, с государственными флагами в руках.