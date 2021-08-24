Столица готовится к параду - прямая трансляция

На Крещатике идут последние приготовления к параду. Фото: Укринформ

В Киеве идут последние приготовления перед торжествами по случаю Дня Независимости и парадом войск, начало которого в 10.00.

В центре города, вдоль Крещатика, уже собрались тысячи людей, чтобы посмотреть на парад, передает "Укрінформ".

Люди идут непрерывно, они в вышиванках, с государственными флагами в руках.

На Крещатике воины выстроились в расчеты по родам войск. Возле КГГА установили небольшую сцену с символикой 30-летия Независимости.

По Крещатику пройдут четыре тыс. бойцов и техника. В небо над Киевом поднимется авиация, в том числе крупнейший в мире самолет - украинская "Мрія".

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В 14 часов пройдет также речной парад на Днепре с участием кораблей ВМС Украины и Государственной пограничной службы.

23 августа закроют вход и выход станции метро Золотые ворота. В связи с временным запретом транспортного движения на улицах Грушевского и Владимирской 23 августа в течение дня возможно временное приостановление движения автобусов № 24, 62 и троллейбусов № 6, 16, 18. Также через мероприятия ко Дню Независимости перекроют ряд улиц.