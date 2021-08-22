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воскресенье, 22 августа 2021 17:01

В Киеве перекроют ряд улиц - опубликовали список

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23 августа запретят движение транспорта рядом улиц Киева.

Автор: "Українська правда"
  В День Независимости перекроют ряд улиц
В День Независимости перекроют ряд улиц

C 22:00 22 августа до окончания мероприятий 24 августа запретят движение транспорта на время проведения мероприятий на участках улично-дорожной сети: Петровская аллея, Парковая дорога от Петровской аллеи до Аскольдовой могилы, передает КГГА.

С 6:00 23 августа до окончания мероприятий 24 августа запретят движение транспортных средств на время проведения мероприятий на ул. Михаила Грушевского (от перекрестка ул. Садовой до Крепостного пер.), Ул. Липская (от ул. Михаила Грушевского до ул. Институтской).

С 6:00 23 августа до окончания мероприятий перекроют движение на ул. Шелковичной (от ул. Институтской до ул. Михаила Грушевского), ул. Владимирской (от перекрестка ул. Большой Житомирской до ​​б-ра Тараса Шевченко), Рыльском пер. (От перекрестка ул. Стрелецкой до ул. Владимирской), ул. Ярославов Вал (от ул. Ивана Франко до ул. Владимирской), ул. Малой Житомирской (от Владимирского проезда до Михайловского пер. (кроме общественного транспорта), ул. Лысенко (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Ярославов Вал), ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Терещенковской до ул. Леонтовича).

C 6:00 23 августа до окончания мероприятий ограничат движение от моста Метро по Набережному шоссе до Днепровского спуска, Аллее Героев Крут, Днепровскому спуску, ул. Институтской (от ул. Садовой до Крепостного пер.), ул. Михаила Грушевского (от Европейской пл. до ул. Садовой), Крепостному пер., ул. Михаила Грушевского (от Крепостного пер. до ул. Ивана Мазепы), ул. Ивана Мазепы до ул. Лаврской, ул. Лаврская до ул. Старонаводницкой, ул. Старонаводницкая, ул. Крещатик (от б-ра Тараса Шевченко к Европейской пл.), ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Терещенковской до ул. Крещатик), Майдан Незалежности (от ул. Крещатик до ул. Костельной), ул. Михайловская, ул. Большая Житомирская (от ул. Михайловской до ул. Олеся Гончара), ул. Садовая.

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23 августа закроют вход и выход станции метро Золотые ворота. В связи с временным запретом транспортного движения на улицах Грушевского и Владимирской 23 августа в течение дня возможно временное приостановление движения автобусов № 24, 62 и троллейбусов № 6, 16, 18.

На Площади Конституции перед зданием Верховной Рады торжественно открыли стенд с флагом Независимости Украины. Прошагал почетный караул, прозвучал государственный гимн Украины. В церемонии также приняли участие дети-воспитанники лагеря "Артек", для которых будет экскурсия парламентом.

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22
августа

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