Киевляне поздравляют Украину с Днем Независимости

Автор: Gazeta.ua



30 лет назад Украина восстановила свою независимость. 24 августа Верховный совет УССР принял постановление и Акт провозглашения независимости Украины.

Мы спросили киевлян, что они желают Украине

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"Я хочу пожелать украинцам, в 30 лет уметь брать ответственность на себя и помнить, что нам гораздо больше, и это уже более 1000 лет", — говорит актриса Ирма Витовская

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24 августа в 12:00 над Крещатиком пролетит авиация НАТО. В частности, украинцы увидят КС-135 "Стратотанкер" ВВС США и Р-8 "Посейдон" ВМС.