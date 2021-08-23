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понедельник, 23 августа 2021 17:39

День флага: какие города установили рекорд
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Наибольший флаг в Днепре подняли на высоту 20 м
Фото: Днепропетровская ОГА
Во Львове самый большой флагшток области открыли на территории Национальной академии сухопутных войск
Флаг в Луцке
Флаг в Николаеве
Флаг в Полтаве

В Луцке торжественно подняли государственный флаг на самый высокий флагшток Волыни. Высота флагштока 50 м, размер полотна - 8 на 12 м.

В Днепре в День государственного флага подняли самый большой флаг на высоту более 20 м.

Размер флага 18 м на 12 м. Во время поднятия знамя держали 11 спасателей. Поднимали с помощью двух пожарных автолестниц.

В Николаеве государственный флаг подняли на флагшток высотой 72 м. Он расположен в парке "Юных героев". Размер полотна - 12 на 18 м.

Государственный флаг Украины в Николаеве несли военнослужащие воинской части 3039 Нацгвардии Украины, экс-заместитель министра по делам ветеранов Украины, участник АТО, бывший военнослужащий ВСУ 79-й отдельной аэромобильной бригады, Народный герой Украины, обладатель ордена "За мужество III ст." Александр Терещенко и мать погибшего участника АТО Алексея Волкова, председатель общественной организации "Единая семья Николаевщины" Руслана Миронюк.

Во Львове самый большой флагшток области открыли на территории Национальной академии сухопутных войск. Его высота - 50,5 м кв. Размер флага - 8 на 12 м.

Львовщина стала единственной областью, где флагшток установили на территории военного учебного заведения.

Национальная академия сухопутных войск расположена на одной из самых высоких точек Львова.

Обзорно проект напоминает часть круга, в центре которого - флагшток. Он имеет встроенный подъемный механизм для флага, а также молниезащиту.

На Харьковщине флаг размером 22,5 м на 15 м подняли на самый высокий в Украине и Европе флагшток высотой 101 м. Его установили на набережной реки Лопань в центральной части Харькова.

Право поднятия флага предоставили отцу погибшего Героя Небесной Сотни Евгения Котляра Николаю Котляру и командиру группы курсантов факультета зенитно-ракетных войск Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, участнику боевых действий на востоке Украины старшему сержанту Константину Вурсту.

В Полтаве подняли самый большой украинский флаг в области размером 8 на 12 м. Высота флагштока 50 м. Флаг установлен в сквере памяти Героев Украины, на месте бывшего памятника Ленину. Основа флага имеет вид козацкого креста с сине-желтой подсветкой ночью.

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В ритуале Почетного караула приняли участие курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. Торжественную церемонию завершили выступлением вертолетного звена 18 отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского, которая пролетела над сквером памяти Героев Украины.

23 августа в Украине отмечают День государственного флага. Его ввели указом президента Украины Леонида Кучмы 23 августа 2004-го.

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Дата
23
августа

Сегодня в Украине отмечают День государственного флага

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