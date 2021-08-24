Воины, флаги, техника - как идет парад в столице

Фото: Лилия Мицко

В Киеве продолжается военный парад, посвященный празднованию Дня Независимости Украины.

В торжественных событиях к празднованию 30-й годовщины участвуют Вооруженные силы Украины, передает корреспондент Gazeta.ua

Над столицей пролетела авиация и прошла техника, в частности, наиболее тяжеловозный самолет в мире - Ан-225 "Мрія"

Уже с 8:00 в центре столицы начали съезжатся зрители. Посмотреть действо удается не всем, ведь на площади собрались тысячи людей. Прямые трансляции проводят в кафе и ресторанах.

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Около четырех тысяч воинов непрерывно маршируют по улице Крещатик.

30 лет назад Украина восстановила свою независимость. 24 августа Верховный совет УССР принял постановление и Акт провозглашения независимости Украины. Мы спросили киевлян, что они желают Украине.