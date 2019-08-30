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пятница, 30 августа 2019 12:43

Запретили устанавливать кондиционеры и стеклить балконы: подробности

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Запретили устанавливать кондиционеры и стеклить балконы: подробности
Согласования установки кондиционеров, изменения формы балконов, лоджий - является функцией управляющей компании, ОСМД или иного балансодержателя. Фото: Трибуна Бровари

В Броварах Киевской области запретили стеклить балконы, изменять их форму и устанавливать кондиционеры на фасадах домов.

Решение принял исполнительный комитет города Бровары. Также запретили менять форму и цвет оконных рам и дверей, пишет "Трибуна Бровари".

"Проект решения был разработан управления градостроительства и архитектуры. Его подготовили в ответ на обращение управляющей компании, которая обслуживает один из жилых комплексов в городе. Поскольку исполком не может принять решение по отдельному жилому комплексу, то принимает и применяет его для всего города", - пояснил мэр Броваров Игорь Сапожко.

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По словам советника мэра Григория Голубовского, согласования установки кондиционеров, изменения формы балконов, лоджий - является функцией управляющей компании, ОСМД или иного балансодержателя.

"Ситуация осложняется тем, что все здания бывшей коммунальной формы собственности пока не имеют балансодержателя, не выбрали управляющую компанию и не создали ОСМД. Поэтому любые изменения конструктивных элементов зданий владелец квартиры должен согласовывать со всеми совладельцами дома", - пояснил он.

Минрегион предложил в многокомнатных квартирах отказаться от традиционного покомнатного планирования. А позволить проектировать кухни-ниши - такие, которые не отделены стенами от остальных комнат.

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Дата
30
августа

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