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воскресенье, 06 мая 2018 21:10

За сколько можно арендовать жилье в столице

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За сколько можно арендовать жилье в столице
В апреле чаще всего арендовали одно- и двухкомнатные квартиры в Дарницком, Шевченковском и Святошинском районах столицы. Фото: Тернопіль

В апреле дешевле всего удалось арендовать однокомнатные квартиры в Дарницком районе столицы по ул. Декабристов и по ул. Драгоманова. Аренда жилья площадью 30 м² и 42 м² стоила 5500 и 5700 грн в месяц, соответственно.

Дороже, за 10 500 грн в месяц, арендовали двухкомнатную квартиру 45 м² на ул. Победы (Шевченковский р-н). Аренда двухкомнатной квартиры площадью 62 м² по ул. Большой Васильковской (Голосеевский р-н) стоила 13 000 грн в месяц, информирует агентство недвижимости "Благовіст".

В ценовом диапазоне $500-1000 самымибюджетными вариантами стали трехкомнатная квартира на Харьковском шоссе (Дарницкий р-н) и двухкомнатная квартира по ул. О. Гончара (Шевченковский р-н). Квартиры площадью 118 м² и 56 м² арендовали за 13 500 грн и 17 000 грн в месяц.

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За 15 000 грн в месяц был арендован коттедж площадью 85 м² по ул. Богатырской (Оболонский р-н).

Самый бюджетный вариант ценового диапазона от $1000 до 2500 стала трехкомнатная квартира по ул. Княжий Затон (Дарницкий р-н). Месяц проживания в квартире площадью 120 м² стоил 26 000 грн. Аренда четырехкомнатной квартиры площадью 144 м² по ул. Предславинской (Печерский р-н) стоила 57 000 грн в месяц.

Разработанные правительством правила аренды квартир выгодные только государству. Скорее всего, их не будут придерживаться ни арендаторы, ни арендодатели. Аналитик консалтинговой компании SV Development Сергей Костецкий говорит, что по новым правилам арендодатели должны будут отчитываться перед налоговой инспекцией. Кроме того, будут сняты все льготы для владельца жилья. То есть человек будет платить кроме налога на сдачу в аренду квартиры, еще и налог на недвижимость.

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