В центре и за городом: украинцы скупили недвижимости более чем на $25 млн

Самым дорогим объектом июня стала четырехкомнатная квартира на Оболонской набережной площадью 270 м² по цене $690 тыс. Фото: Тернопіль вечірній

В прошлом месяце в Киеве купили недвижимости на $25,6 млн. Предпочтение отдавали одно и двухкомнатным квартирам в Дарницком, Святошинском, Голосеевском, Шевченковском и Печерском р-н столицы.

Дешевле всего в июне продали однокомнатное жилье площадью 34 м² в современной застройке г. Ирпеня. Квартира стоила $15,6 тыс. Однокомнатную квартиру по ул. Жукова (Деснянский р-н), площадью 31 м² купили за $20 тыс, информирует агентство недвижимости "Благовіст".

Дороже, за $35,5 тыс. приобрели однокомнатную квартиру площадью 37 м² по ул. С. Русовой (Дарницкий р-н). $50 тыс. стоила трехкомнатная квартира площадью 70 м² по ул. Чернобыльской (Святошинский р-н). $51 тыс. - двухкомнатная на ул. Воздухофлотском (Соломенский р-н). Ее площадь 68 м².

В верхней части сегмента можно было выбрать двухкомнатную жилье площадью 80 м² по ул. Нежинской (Соломенский р-н) за $80 тыс. Также за $100 тыс. купить трехкомнатную квартиру по ул. Героев Сталинграда (Оболонский р-н) площадью 80 м².

В категории от 100 до 250 тыс. долл. за $102 тыс. приобрели трехкомнатную квартиру по ул. Кадетский Гай (Соломенский р-н) площадью 105 м². По цене $168 тыс. купили трехкомнатную квартиру площадью 68 м² по ул. Городецкого (Печерский р-н).

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Дом в с. Хотив (Киево-Святошинский р-н) площадью 245 м² достался новому владельцу за $207 тыс.

Самым дорогим объектом июня стала четырехкомнатная квартира на Оболонской набережной площадью 270 м² по цене $690 тыс.

"По сравнению с прошлым летним периодом, рынок лета-2018 более активный и живой. Продолжается тенденция расслоения цены между квартирами в старом и новом жилом фонде. На сегодняшний день стоимость квадратного метра в доме современной постройки может отличаться от старого жилого фонда в том же микрорайоне на 20-30%", - говорит Елена Биберова, директор АН "Благовіст".

Вопреки прогнозам об обвале цен, столичная недвижимость снова начала дорожать. Цены выросли из-за подорожания строительных материалов. В Украине в 2016-2017 годах общий уровень инфляции составлял 12-13%. Однако цены на бетон, арматуру и кирпич, за прошлый год выросли на 30-45%.