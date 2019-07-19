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воскресенье, 21 июля 2019 21:10

Почему покупать квартиру на этапе фундамента рискованно: мнение эксперта

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Почему покупать квартиру на этапе фундамента рискованно: мнение эксперта
В Украине нет ни одного застройщика с идеальными документами или финансированием. Однако они преимущественно стремятся достроить и сдать в эксплуатацию объект. Фото: Depositphotos

В Украине интересы вкладчиков не защищены. Нет никаких гарантий, что квартиры достроят. Кроме того, на этапе строительства люди покупают не жилье, а право собственности на него, объяснил Gazeta.ua вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал.

"Почему-то украинцы бегут туда, где видят аномально низкие цены. Это большие риски. Деньги можно потерять из-за недофинансирования строительства или уложиться в финансовую пирамиду. Чтобы не стать жертвой недобросовестных застройщиков, надо проверять их документы, исследовать финансовые потоки", - говорит Анатолий Топал.

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Он советует не доверять отзывам в интернете. Их часто оплачивают как сами застройщики, так и их конкуренты.

"Если оказалось, что уложились в долгострой, старайтесь договориться с застройщиком, а не блокируйте строительство. Ведь в Украине нет ни одного застройщика с идеальными документами или финансированием. Однако они преимущественно стремятся достроить и сдать в эксплуатацию объект. Если договориться не удается, создавайте инициативную группу из вкладчиков, нанимайте толковых юристов и решайте вопрос через суд", - резюмирует Анатолий Топал.

В Украине вкладчики 120 долгостроев остались без средств и нового жилья. Это приблизительные данные Минрегионстроя. Точная информация о проблемных объектах и людях, которые вложили деньги в проблемное строительство, отсутствует.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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21
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