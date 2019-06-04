От $ 20 тыс. и выше: какие квартиры покупают украинцы

В мае наибольший спрос был на одно- и двухкомнатные квартиры. Также покупали дома в пригороде Киева. Фото: Вичерпно

В мае на $22,5 млн украинцы купили столичной недвижимости. Это на 50% меньше, чем месяцем ранее.

Дешевле всего удалось приобрести однушку площадью 26 м² по ул. Доброхотова в Святошинском р-н. Квартира стоила $20 тыс., сообщает АН "Благовіст".

Двухкомнатное жилье 50 м² купили за $40 тыс. Квартира расположена по ул. Теремковской в ​​Голосеевском р-н столицы.

В Подольском р-н на ул. Глыбочицкой за $50 тыс. приобрели однокомнатную квартиру площадью 43 м². На тысячу дороже стоило однокомнатное жилье 47 м² в новостройке на ул. Комбинатной (Днепровский р-н).

Двушка 57 м² на ул. Подвысоцкого в Печерском р-н стоила $70 тыс. Большую за площадью - 82 м² квартиру в новом доме на ул. Ломоносова (Голосеевский р-н) продали за $100 тыс.

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Трехкомнатная квартира на ул. Терещенковской (Шевченковский р-н) стоила $160 тыс. В Печерском р-н жилье площадью 85 м² купили за $260 тыс.

Также покупали дома. Например, а $60 тыс. в с. Хотяновка площадью 152 м². За $63 тыс. дом 90 м² купили в с. Лесники.

Дороже всего в мае приобрели квартиру 170 м² на ул. Франко в Шевченковском р-н - $355 тыс.

В мае квадратный метр в столичной новостройке в среднем стоил 25 415 грн. Это на 1,5% больше, чем было в апреле. За год квадратный метр подорожал на 5,8%. С января 2019-го - на 3,4%.