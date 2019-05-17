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воскресенье, 19 мая 2019 21:10

Заработок на недвижимости: какое жилье покупать

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Заработок на недвижимости: какое жилье покупать
Жилье выгоднее покупать на стадии строительства. На начальных этапах застройщики всегда предлагают более низкую цену. Фото: Жк Greens

Чтобы сохранить деньги, лучше инвестировать в рынок недвижимости. Речь идет в частности о квартирах на первичном рынке. За 10 лет такое жилье не потеряет ни в цене, ни в качестве, рассказал Gazeta.ua руководитель профессионального клуба застройщиков Руслан Земляной.

"Жилье выгоднее покупать на стадии строительства. На начальных этапах застройщики всегда предлагают более низкую цену. Можно сэкономить 15-20% от реальной стоимости квартиры. Также цена зависит от компании, объектов, локации и конкуренции. В то же время важным является фактор надежности компании. Чтобы не потерять деньги, тщательно проверяйте застройщиков", - говорит эксперт.

По его словам, внимание надо обращать на показатель ликвидности - сколько времени понадобится владельцу имущества, чтобы продать жилье и вернуть свои деньги.

"На вторичном рынке за последние годы ликвидность недвижимости существенно снизилась. Чтобы выгодно продать квартиру, понадобится от 3 до 6 месяцев. Если сбыть жилье надо в более сжатые сроки, придется уменьшать цену. Рискуете потерять часть денег", - объясняет Руслан Земляной.

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Чтобы заработать, люди или продают жилье, или сдают его в аренду.

"Купить недвижимость и хранить ее до момента пока вырастут дети - не выгодно. Тогда просто потеряете свои деньги. Не стоит забывать, что коммунальные тарифы постоянно растут, а налоговая политика меняется", - говорит эксперт.

В Украине каждый третий покупатель ищет жилье стоимостью до $30 тыс. На квартиры за $50-70 тыс. приходится почти 40% спроса.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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