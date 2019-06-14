Новостройки города Бровары "Квартал Аллей" — интересный проект бизнес-класса в живописном месте

Желание развиваться и не стоять на месте притягивает в Киев многих активных людей. Этот огромный мегаполис предлагает массу вариантов интересного высокооплачиваемого трудоустройства. Но со временем устаёшь от такого бурного круговорота событий. Начинаешь ценить спокойствие и тишину. Огромное количество автомобилей создают пробки в центральных районах столицы. Очень много времени тратится на дорогу. Загрязнённость воздуха выхлопными газами автомобилей плохо сказывается на здоровье киевлян. Задумываясь об этом, инвесторы стараются найти квартиру в более спокойном и экологически чистом месте. И, как правило, это ближайший пригород.

Рассматривая разные варианты городов-спутников столицы, нельзя пройти мимо Броваров. Это наиболее крупный ближайший сателлит Киева, о котором часто можно увидеть много положительных сообщений на различных порталах.

Новостройки в Броварах "Квартал Аллей" — один из самых удачных проектов во всей Киевской области

Бровары — динамично развивающийся город. В нём строится много комплексов, и с каждым годом продолжает развиваться инфраструктура. Среди наиболее крупных проектов не только этого города, но и всей Киевской области, выделяются новостройки в г. Бровары "Квартал Аллей". В отзывы на сайтах пишут, что этот ЖК представляет собой 16 многоэтажных зданий с собственной богатой инфраструктурой. Здесь идёт возведение школы и детсада, поликлиники и фитнес-клуба, магазинов и паркинга. Потенциальные жители новостроек Броваров "Квартал Аллей" отмечают на форумах удобство расположения вблизи от дома многоуровневого наземного охраняемого паркинга. Оставляя свой автомобиль на охраняемой стоянке, вы будете уверены, что он находится в целости и сохранности. К тому же территория ЖК не будет перегружена транспортными средствами.

Внутреннее пространство жилого комплекса хорошо продумано. Оно поделено на зоны для разных видов времяпровождения: для занятий спортом, игр с детьми, прогулок. На территории будут тенистые аллеи и большое количество зелени.

Бровары, Квартал аллей

Особенности строительства новостроек в Броварах "Квартал Аллей"

Заинтересованные в приобретении жилья в новостройках Броваров "Квартал Аллей" инвесторы делятся в отзывах и комментариях информацией касательно строительства зданий ЖК. Застройщик выполняет работы в соответствии с разрешительной документацией. При возведении домов применяются ресурсосберегающие высокотехнологичные методы и материалы, соответствующие высоким экологическим стандартам:

• монолитный каркас обеспечит зданиям надёжность и стойкость к перепадам температур;

• стены утепляются минватой;

• новые коммуникации — залог долговечной работы оборудования;

• собственная котельная будет подавать тепло и горячую воду в квартиры ЖК без привязки к городскому графику работы теплосетей.

Интересные архитектурные решения, следования трендам в отделке фасадов и высокое качество строительных работ позволят создать стильный и комфортабельный жилой комплекс.

Новостройки, Бровары, Квартал аллей

Бровары — развитый город в уголке живой природы

Об экологии Броваров часто упоминается на форумах. Ведь буквально в нескольких шагах от центра города находится огромный лес, площадью в десятки гектар. Жители смогут отправиться туда на прогулку, пикник или для занятий спортом в любое свободное время среди дня! Наличие в пешей доступности от новостроек Броваров "Квартал Аллей" такого живописного уголка природы позволит всем хорошо проводить время на природе, наслаждаясь приятным хвойным ароматом.

Несмотря на стереотип о том, что в пригороде плохая инфраструктура, Бровары — достаточно развитый город. Вокруг ЖК компактно располагаются все необходимые бытовые, торговые, развлекательные и социальные объекты. В сочетании с собственной инфраструктурой комплекса они создают хорошие условия для проживания в новостройках Броваров "Квартал Аллей".

Радует и транспортное сообщение Броваров со столицей. От окраины Киева до окраины Броваров — всего 10 минут езды.

Если вы хотите жить в экологически чистом и развитом городе недалеко от столицы, ЖК "Квартал Аллей" в Броварах — именно то, что вам нужно