Как снизить стоимость квартиры: лайфхак для покупателей

Снизить стоимость квартиры можно от 2 до 10%. Фото: onlinecredit.club

Квартиру можно купить дешевле, если её продают сразу несколько агентств или риелторов, объясняет Анатолий Топал, вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью.

"Выбираете квартиру, которая понравилась. Если жилье продают несколько риелторов или агентств, то составляете их список. Объявляете конкурс на самые выгодные для вас условия - цена покупки, сумма комиссионных, расходы и комиссия на продавца, ваши условия сделки. Запасаетесь попкорном и ждете результатов "битвы помагальщиков", - советует эксперт в Facebook.

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По его словам, покупателю остается только выбрать лучшие условия. Таким образом можно снизить цену от 2 до 10%.

"Такая система не работает, когда квартиру продает профессиональный риелтор", - напоминает Анатолий Топал.

В Украине каждый третий покупатель ищет жилье стоимостью до $30 тыс. На квартиры за $50-70 тыс. приходится почти 40% спроса. Дороже всего в столице недвижимость стоит в Печерском р-н - $2,8 тыс. за кв м. Меньше всего просят в Деснянском - $700 за кв м.