Изменились условия программы "Доступное жилье"

Жилье, полученное по льготным программам, запрещено продавать в течение 3 лет.Жилье, полученное по льготным программам, запрещено продавать в течение 3 лет. Фото: Укрінформ

В Украине усовершенствовали программу обеспечения населения доступным жильем. Правительство будет компенсировать 30% стоимости покупки квартиры. Для переселенцев и участников АТО или ООС - 50%.

"Реализация госпрограмм "Доступное жилье" и "Молодежное кредитование" должна соответствовать требованиям времени. Удовлетворять в первую очередь потребности тех, кто действительно нуждается в решении жилищного вопроса. Мы обеспечиваем 30% компенсации приобретения доступного жилья от государства или местных бюджетов и 50% компенсации для внутренне перемещенных лиц и участников АТО", - заявил вице-премьер-министр Геннадий Зубко, передает "Урядовий портал".

Участники соответствующих программ имеют возможность приобрести готовую квартиру от застройщика.

"Для семьи, нуждающейся в улучшении жилищных условий, снизили уровень среднемесячного дохода с 5 до 3 размеров среднемесячной заработной платы в подсчете на душу населения в соответствии с регионом", - подчеркнул Геннадий Зубко.

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Участники программы самостоятельно будут выбирать банк, где оформлять кредит на покупку квартиры. Жилье, полученное по льготным программам, запрещено продавать в течение 3 лет.

"Важно, чтобы программа "Доступное жилье" была действительно доступной. Чтобы у нас не было покупки квартир 140-150 квадратных метров, как это было раньше. Поэтому, мы ограничиваем количество квадратных метров, которые могут купить по программе", - резюмировал Зубко.

Украинцы в основном покупают однокомнатные квартиры площадью до 50 м². В Киеве такое жилье стоит в пределах $30 тыс. В пригороде столицы - $20-25 тыс. В то же время в новостройках около 50% квартир однокомнатные.