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пятница, 17 января 2020 17:13

ДАБИ хотят ликвидировать: какими будут последствия для рынка недвижимости

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ДАБИ хотят ликвидировать: какими будут последствия для рынка недвижимости
ДАБИ контролирует соблюдение стандартов и правил при выполнении подготовительных и строительных работ, наблюдает за соблюдением требований законодательства. Фото: minfin.com.ua

Государственную архитектурно-строительную инспекцию Украины могут ликвидировать. Вопрос рассматривают в правительстве.

"Нужно изучить возможность ликвидации ГАСИ в том виде, в котором она есть. От работы необходимо отстранить руководителей региональных подразделений и провести их аттестацию", - заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время совещания по вопросам развития строительной отрасли.

Вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал рассказал Gazeta.ua, что это не первая попытка ликвидировать структуру.

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"ГАСИ закидывают много коррупционных действий, кумовство. Реорганизовывать структуру неэффективно. Лучше полностью ликвидировать и создать новую. Ведь должны быть те, кто будет принимать в эксплуатацию здания, выдавать соответствующие разрешения. Правда, есть несколько вопросов. Не приведет ли это к хаосу на рынке недвижимости? Что делать с разрешениями, которые уже выдала ГАСИ? Их могут отменить? В то же время полностью побороть коррупцию не удастся", - говорит Топал.

ГАСИ создали в 2014-м. Инспекция контролирует соблюдение стандартов и правил при выполнении подготовительных и строительных работ, наблюдает за соблюдением требований законодательства в сфере градостроительной деятельности, строительных норм, стандартов и правил.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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