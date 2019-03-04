Цена выросла: сколько стоит жилье в столичной новостройке

Больше всего в феврале жилых столичных комплексов предлагали в Голосеевском, Шевченковском, Соломенском, Дарницком р-н. Фото: korrespondent.net

В феврале средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке недвижимости составила 24 308 грн. Это на 1,1%, или 279 грн больше, чем было в январе.

На квартиры эконом-класса в феврале средняя цена выросла на 1% - до 19 704 грн/м². В то же время жилье комфорт-класса подешевело на 1,2% - до 22 594 грн/м², пишет Столичная недвижимость.

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Недвижимость бизнес-класса выросла в цене на 1,7% - до 36 757 грн/м². Премиум-класса - на 2,2%. Квадратный метр стоит 56 598 грн.

Больше всего в феврале жилых столичных комплексов предлагали в Голосеевском, Шевченковском, Соломенском, Дарницком р-н. Меньше всего - в Днепровском, Деснянском, Святошинском, Подольском, Оболонском р-н.

В январе дешевле всего продали однокомнатную столичную квартиру площадью 35 м² в Святошинском р-н. Жилье стоило $20 тыс.