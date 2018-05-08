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вторник, 08 мая 2018 21:10

3-4 комнаты, паркоместо, бассейн: какое жилье выбирают богачи

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3-4 комнаты, паркоместо, бассейн: какое жилье выбирают богачи
В апреле была популярна аренда 3-4-комнатных апартаментов, с качественной отделкой, техникой и паркоместом. Фото: Vse.rv.ua

В апреле в столице элитной недвижимости было продано на $3,263 млн. Это на 20% больше, чем в марте.

Чаще всего квартиры стоимостью более $250 тыс. покупали в Печерском, Голосеевском и Шевченковском районах Киева. В основном это были апартаменты площадью от 110 до 220 м². Покупатели обращали внимание на состояние подъезда и придомовой территории, наличие охраны и паркинга, информирует агентство недвижимости Park Lane.

Также покупателей интересовали комфортные современные коттеджи площадью 400-650 м², с участком 10-12 соток в Обуховском и Киево-Святошинском районах. Стоимость квадратного метра такого жилья - $700-1200.

Кроме того, в апреле была популярна аренда 3-4-комнатных апартаментов, с качественной отделкой, техникой и паркоместом. Аренда жилья площадью 120-180 м² стоила $2-4 тыс. в месяц.

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В то же время арендаторы выбирали коттеджи в Киево-Святошинском и Обуховском районах. Площадь таких предложений - 350-450 м². Арендная ставка - $3,5-7 тыс. в месяц. Такие варианты предлагали с просторными участками с ландшафтным дизайном, бассейном и удобным сообщением с городом.

"Апрель показал высокий результат на рынке элитной аренды, почти в два раза превысив показатели марта. Оживление наблюдается по всем типам объектов, но более значительный рост был в сегменте загородных домов (сезонный фактор) и офисных помещений", - говорит Виктория Барабаш, директор АН Park Lane.

Группа бывших министров, депутатов, деятелей науки и культуры подписала обращение к президенту Петру Порошенко, премьеру Владимиру Гройсману и мэру столицы Виталию Кличко с просьбой прекратить строительство нового жилья в Киеве.

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