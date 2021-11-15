Жидкий хлор – идеальное средство для дезинфекции бассейна

AquaDoctor C-15L идеально дезинфицирует воду, убивая вредные микроорганизмы

Чтобы купаться в чистом бассейне, воду в нем необходимо регулярно очищать. Лучшими дезинфектантами являются препараты на основе хлора, так как хлор обладает мощнейшим бактерицидным действием и безопасен при правильном использовании. Если в бассейне установлены дозирующие станции, идеально подойдет гипохлорит натрия – жидкий препарат на основе хлора. Жидкая форма выпуска обеспечивает удобную и точную дозировку, а также подходит для шоковой и регулярной дезинфекции воды в бассейне.

Преимущества средства на основе жидкого хлора

Для качественной очистки воды применяйте химические средства, которые отличаются высокой эффективностью. AquaDoctor C-15L – препарат, в состав которого входит хлорноватистая кислота и гипохлорит натрия с концентрацией хлора не менее 15%. Такой состав идеально дезинфицирует воду, убивая вредоносные микроорганизмы: бактерии, вирусы, грибки. После использования средства вода становится кристально прозрачной и чистой.

Гипохлорит натрия AquaDoctor C-15L:

• Подходит всем видам бассейнов с водой любой жесткости

• Безопасен при правильном применении

• Удобен в дозировании и хранении

• Экономичен в использовании

Автоматическая дозация гипохлорита натрия дозирующей станцией облегчает процедуру дезинфекции и препятствует перерасходу препарата.

Рекомендации по применению жидкого хлора

Регулярно делайте замеры уровня pH воды. Его норма: 7.2–7.4. Отклонение кислотно-щелочного баланса от нормы в ту или иную сторону ухудшает качество воды. Это негативно сказывается на оборудовании и чаше бассейна, а также вредит здоровью купающихся людей. Кроме того, корректный уровень pH воды – это обязательное условие для эффективной работы химических средств по уходу за бассейном.

Перед дезинфекцией бассейна внимательно изучите инструкцию, которая указана на этикетке препарата. Вы также можете использовать средство вручную, достаточно соблюдать указанные дозировки.

Регулярная дезинфекция воды обеспечивает комфортное купание в чистой воде и продлевает срок эксплуатации бассейна.