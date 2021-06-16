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среда, 16 июня 2021 17:02

Зависимости нужно лечить в стационаре

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Игнорирование зависимости от алкоголя, наркотиков или чего-либо другого приводит к трагическим последствиям. Больному человеку трудно самому осознать это и начать лечение. Для нее нужен правильный психологический подход и консультация специалистов.

  medlux.net.ua - это профильный медицинский центр помощи алко - и наркозависимым
medlux.net.ua - это профильный медицинский центр помощи алко - и наркозависимым

Первая частная наркологическая и психиатрическая клиника в Киеве medlux.net.ua - это профильный медицинский центр помощи алко - и наркозависимым. Имеет аккредитацию Министерства здравоохранения Украины.

Заведение предоставляет услуги стационарного и амбулаторного лечения пациентов любой сложности. Спектр наркологических услуг включает все основные направления: от экстренной помощи зависимому и детоксикации до подшивки и кодирования от алкоголя и наркотиков.

  medlux.net.ua - это профильный медицинский центр помощи алко - и наркозависимым
medlux.net.ua - это профильный медицинский центр помощи алко - и наркозависимым

Специалисты "МЕДЛЮКС" успешно лечат пациентов, которые страдают на алкоголизм, наркоманию, психические расстройства, анорексию, булимию, психозы, депрессию, тревожные состояния, а также другими сопутствующими заболеваниями.

В клинике можно пройти обследование на наличие наркотических веществ в организме, сделать электроэнцефалографию (ЭЭГ), получить сертификаты нарколога и психиатра. Используют дополнительные методы лечения, озонотерапия и ксенонотерапия.

Клиника оказывает скорую наркологическую помощь для вывода из запоя на дому, высылает специалистов для консультации.

Пациентам медицинского центра в первую очередь выводят из организма вредные вещества, улучшающие работу желудочно-кишечного тракта и сердца. Особое внимание уделяют восстановлению нервной системы, которая сильно страдает от негативного воздействия алкоголя и наркотиков.

В течение курса лечения состояние пациента тщательно контролируется. Для этого используют электрокардиограмму, анализы крови и комплекс лабораторных диагностических мероприятий.

  medlux.net.ua - это профильный медицинский центр помощи алко - и наркозависимым
medlux.net.ua - это профильный медицинский центр помощи алко - и наркозависимым

Лечение алкоголизма и наркомании в стационаре имеет преимущества:

- Постоянный контроль. Специалисты ведут тщательный надзор, используют для этого современную аппаратуру. В первые дни терапии это очень важно, потому что организм ослаблен.
- Отсутствие доступа к спиртному и наркотикам. Это важно, потому что дома больным трудно сдержаться. В медицинском центре у них не возникает соблазн сорваться.
- Интенсивность лечения. Процедуры и манипуляции выполняются строго по графикам с оптимальной периодичностью.
- Оперативная смена стратегии. Врачи корректируют лечение в режиме живого времени, подыскивают идеальный вариант для каждого пациента.
- Применение сильных медикаментов. Для их применения нужен контроль врачей, дома их применять нельзя.

Больше о лечении всех типов зависимостей можно узнать на сайте medlux.net.ua и по телефонам +38(067) 426 04 04, +38(044) 221 25 04

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