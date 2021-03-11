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четверг, 11 марта 2021 11:55

Вызвать квалифицированного сантехника помогает сервис Helpo

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Вызвать квалифицированного сантехника помогает сервис Helpo
Быстро найти высококвалифицированного электрика или сантехника можно с помощью сервиса Helpo

Чтобы решить проблемы с водоснабжением, канализацией или электричеством нужно обращаться только к профессионалам. Иначе можно еще больше навредить своему дому. Быстро найти высококвалифицированного электрика или сантехника можно с помощью сервиса Helpo. Здесь зарегистрировано 200 специалистов с подтвержденным рейтингом и готовых выехать на заказ в день обращения.

Чтобы мастер выполнил нужную работу необходимо написать или позвонить в службу и сообщить о том, что и когда нужно сделать. Консультанты найдут самого компетентного мастера.

Консультация и просчет - бесплатные. Платить нужно только за проделанную работу. Стоимость услуг самая низкая в Киеве.

Особенно в городе существует высокий спрос на услуги сантехников. Из-за этого есть большой риск попасть на некомпетентного мастера. Чтобы этого избежать, лучше довериться сервису Helpo. Сантехники от этой службы относятся к своей работе добросовестно, отличаются профессионализмом, пунктуальностью, вежливостью и аккуратностью.

Сервис Helpo работает без выходных. Тем, кто обращается, отвечают максимально быстро. Мастера круглосуточно находятся на связи. Готовы взяться за поломку или аварийную ситуацию. В экстренном случае всегда готовы выехать на место и мгновенно приступить к работе.

Сантехники выполняют:

• частичный или капитальный ремонт системы водоснабжения и канализации;
• установка ванны, душевой кабины, джакузи, раковины, унитаза;
• замена и монтаж счетчика, кранов;
• неисправность душевой лейки, смесителя, бачка унитаза;
• монтаж стиральной, посудомоечной машины, бойлера, котла отопления, систем фильтрации воды;
• появление засора в канализационных трубах;
• прорыв трубопровода, возникновение течи в сантехнических узлах и прочее.

Сантехники Helpo берутся также за укладку системы "теплый пол", разводку сантехники под ключ с разработкой проектной документации, замену и перенос стояка водоснабжения, канализации, дренажных систем и многое другое.

Сервис гарантирует:

• высокое качество работ;
• адекватную систему ценообразования;
• скидки постоянным клиентам;
• опыт, компетентность, вежливость и пунктуальность сотрудников;
• применение современного оборудования и инструментов, а также качественных запчастей;
• строгое соблюдение заранее оговоренных сроков;
• бесплатный выезд мастера на дом, осмотр состояния систем, определение неполадок, составление сметы, консультации специалиста.

Стоимость каждого вида работ и другие подробности узнавайте на сайте helpo.com.ua. Получить консультацию и вызвать сантехника в Киеве можно по телефонам: +38 (068) 185-00-40, +38 (095) 360-68-38

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