Вызвать квалифицированного сантехника помогает сервис Helpo

Быстро найти высококвалифицированного электрика или сантехника можно с помощью сервиса Helpo

Чтобы решить проблемы с водоснабжением, канализацией или электричеством нужно обращаться только к профессионалам. Иначе можно еще больше навредить своему дому. Быстро найти высококвалифицированного электрика или сантехника можно с помощью сервиса Helpo. Здесь зарегистрировано 200 специалистов с подтвержденным рейтингом и готовых выехать на заказ в день обращения.

Чтобы мастер выполнил нужную работу необходимо написать или позвонить в службу и сообщить о том, что и когда нужно сделать. Консультанты найдут самого компетентного мастера.

Консультация и просчет - бесплатные. Платить нужно только за проделанную работу. Стоимость услуг самая низкая в Киеве.

Особенно в городе существует высокий спрос на услуги сантехников. Из-за этого есть большой риск попасть на некомпетентного мастера. Чтобы этого избежать, лучше довериться сервису Helpo. Сантехники от этой службы относятся к своей работе добросовестно, отличаются профессионализмом, пунктуальностью, вежливостью и аккуратностью.

Сервис Helpo работает без выходных. Тем, кто обращается, отвечают максимально быстро. Мастера круглосуточно находятся на связи. Готовы взяться за поломку или аварийную ситуацию. В экстренном случае всегда готовы выехать на место и мгновенно приступить к работе.

Сантехники выполняют:

• частичный или капитальный ремонт системы водоснабжения и канализации;

• установка ванны, душевой кабины, джакузи, раковины, унитаза;

• замена и монтаж счетчика, кранов;

• неисправность душевой лейки, смесителя, бачка унитаза;

• монтаж стиральной, посудомоечной машины, бойлера, котла отопления, систем фильтрации воды;

• появление засора в канализационных трубах;

• прорыв трубопровода, возникновение течи в сантехнических узлах и прочее.

Сантехники Helpo берутся также за укладку системы "теплый пол", разводку сантехники под ключ с разработкой проектной документации, замену и перенос стояка водоснабжения, канализации, дренажных систем и многое другое.

Сервис гарантирует:

• высокое качество работ;

• адекватную систему ценообразования;

• скидки постоянным клиентам;

• опыт, компетентность, вежливость и пунктуальность сотрудников;

• применение современного оборудования и инструментов, а также качественных запчастей;

• строгое соблюдение заранее оговоренных сроков;

• бесплатный выезд мастера на дом, осмотр состояния систем, определение неполадок, составление сметы, консультации специалиста.

Стоимость каждого вида работ и другие подробности узнавайте на сайте helpo.com.ua. Получить консультацию и вызвать сантехника в Киеве можно по телефонам: +38 (068) 185-00-40, +38 (095) 360-68-38