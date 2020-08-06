Выбор и покупка матраса в Эпицентре

При выборе матраса покупатель сталкивается с множеством характеристик и малоизвестными отличиями. Чтобы не запутаться в широком ассортименте, предоставленном разнообразными поставщиками, и приобрести качественную вещь по приемлемой цене, необходимо потратить немного времени на поиски. В этой статье мы расскажем про особенности выбора и почему именно интернет-магазин "Эпицентр" поможет найти лучшую модель для Вас.

Как выбрать матрас для комфортного сна?

На что обратить особое внимание для того, чтобы остаться довольным покупкой? Такой вопрос возникает перед покупателем при выборе нужного ему матраса. Поэтому рассмотрим детальнее самые популярные виды и их характеристики.

• Пружинные матрасы знакомые и привычные для большинства из детства. Они имеют еще два компонента, помимо пружин: слой, покрывающий катушки, и основание, которое обычно изготавливают из шерсти или пены. Кроме того, они делятся на с зависимыми (Bonell) и независимыми блоками. В моделях с боннель, если происходит проседание одного элемента, то и остальные также деформируются, а в изделиях с отдельными катушками этот недостаток устранен. Рассмотрим их преимущества: отсутствие скрипа, ортопедические функции, гипоаллергенность и нет эффекта "гамака".

• Беспружинные изготавливаются из латекса, кокосового волокна или синтетических материалов. К ним можно отнести также надувные матрасы.

• Пена с эффектом "памяти" – такой наполнитель обеспечивает надежную поддержку позвоночника. Благодаря специальной технологии разработки он принимает изгибы тела спящего и не создает лишнего давления на спину. Изделия с Memory позволят избавится от головных и спинных болей. Они идеально подходят для семейных пар, в особенности с разным весом, и для людей с избыточным количеством килограмм.

• Наполнитель латекс – известный охлаждающими и противоаллергенными характеристиками. Главное, перед покупкой взгляните на этикетку, поскольку такие плюсы имеет только натуральный латекс, изготовленный из каучука. Эти модели стоит выбрать из-за: отсутствия неприятного запаха, влагозащищенности и невозможности размножения в нем пылевого клеща. Также они отлично взаимодействуют с теплом, поскольку воздух свободно проходит через всю поверхность, зимой он сохраняет тепло, а летом – не нагревается.

• Прослойка кокосовая койра – экоматериал, что используется в основном для изготовления жестких матрасов. Они не преют, не впитывают воду, а также обладают хорошей вентиляцией и противомикробными свойства.

• Ортопедический матрас – предназначен для поддержки позвоночника, благоприятно сказывается для расслабления всего организма. Также, сон на них влияет на предотвращение отложения солей и появления остеохондроза. А кроме того, тело находится в правильном положении всю ночь, что способствует восстановлению и хорошему самочувствию.

Это основная общая терминология которая есть у каждого производителя и в ней стоит разбираться перед принятием решения. На страницах сайта Эпицентр https://epicentrk.ua/ Вы найдете большее количество разных наполнителей и технологий с подробным описанием. А далее хотелось бы обсудить более узкие понятия, которые помогут найти идеальный вариант матраса для Вашего ребенка, родителей и Вас самих.

Почему стоит купить матрас в Эпицентре?

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