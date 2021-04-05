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понедельник, 05 апреля 2021 16:12

"Весна прийде – Мити будем" или как роботы мойщики окон Hobot завоевали сердца пользователей

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  Официальные роботы от компании Hobot в Украине на Hobot.in.ua
Официальные роботы от компании Hobot в Украине на Hobot.in.ua

Среднестатистический человек тратит на мойку окон около 1600 часов своей жизни. Это, и без того малоприятное занятие, сопровождается смертельными рисками. Нередко случается, что человек выпадает из окна в процессе мойки окон. Но выход есть. Около 8 лет назад на украинском рынке появился робот мойщик окон. Это умный бытовой гаджет который моет окна почти без участия человека, или совсем без него. Работает как от сети, так и на аккумуляторном заряде. Передвигается с помощью гусениц или моющих дисков, а ориентироваться в пространстве помогают сенсоры движения. Гаджет подходит для мойки окон без рам, окон огромной площади, как в ТЦ, бизнес-центрах и прочее. Многие модели отлично справляются как с вертикальными, так и горизонтальными поверхностями. Поэтому их часто используют для протирки шкафов, натяжных потолков, антресоль. Такие помощники способны вычистить грязь даже в самых труднодоступных местах. Чаще всего устройство выглядит как овал диаметром 28-35 сантиметров и высотой 9-13 см. И если раньше такая умная техника была дорогой, то сейчас купить робот мойщик окон может каждый. Средняя цена – около 12 тысяч гривен.

Все роботы можно разделить на два вида:

• роботы мойщики круглой формы (подойдут для мойки арочных окон, дешевых кабин, плитки, кафеля);
• роботы мойщики квадратной формы (мойка больших окон, витрин, натяжных потолков).

Любой из вышеперечисленных видов роботов мойщиков окон можно купить на сайте hobot.in.ua. Hobot – это еще и название тайванского производителя роботов мойщиков окон. На рынке Украины они уже более 7 лет. Товары Hobot продаются в магазинах электроники во всем мире. Главное преимущество бренда – надежность, отсутствие браков, официальная гарантия и поддержка, а также наличие всех необходимых аксессуаров.

  Официальные роботы от компании Hobot в Украине на Hobot.in.ua
Официальные роботы от компании Hobot в Украине на Hobot.in.ua

На сайте официального дилера компании Hobot Technology Inc. в Украине Hobot.in.ua вы можете купить сертифицированную технику с установленной украинской прошивкой и руководством пользователя. Это огромное преимущество среди других магазинов. Покупатель может быть уверен, что получит качественный товар с официальной гарантией на 2 года и послегарантийным обслуживанием. Любую поломку можно отремонтировать в сервисном центре компании в Одессе или Киеве. Другое важное преимущество – на сайте можно купить все необходимые аксессуары, подобранные специально под определенные модели роботов.

На сайте продаются такие модели:

• Hobot 298 Ultrasonic;
• Hobot Legee 7;
• Hobot Legee 688;
• Hobot 268;
• Hobot 388 Ultrasonic;
• Hobot 368;
• Hobot 288;
• Hobot 198;
• Hobot Legee 668;
• Hobot 188 и другие.

Для удобства покупателей на сайте размещены видеообзоры товаров с подробной характеристикой. На дополнительные вопросы по телефону или в мессенджере ответят компетентные консультанты hobot.in.ua. Также компания предлагает бесплатный тест драйв для роботов мойщиков окон.

На сайте продаются такие виды товаров:

• роботы для мойки окон;
• роботы пылесосы с влажной уборкой Hobot Legee;
• аксессуары и запчасти.

Приятный бонус покупки в hobot.in.ua – это бесплатная доставка, официальная гарантия и техподдержка всех пользователей техники Hobot.

  Официальные роботы от компании Hobot в Украине на Hobot.in.ua
Официальные роботы от компании Hobot в Украине на Hobot.in.ua
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