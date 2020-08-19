В Киеве прошла выставка "АГРО-2020" с громкими премьерами новой техники

С 11 по 14 августа 2020 года на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" состоялось самое главное аграрное событие - "АГРО-2020". Несмотря на непростой карантинный период, выставка в очередной раз продемонстрировала мощный аграрный потенциал Украины и объединила всех тех, кто стремится его развивать и в дальнейшем.

Выставку "АГРО-2020" в этом году посетило 38 тыс. человек

В этом году в выставке "АГРО-2020" приняли участие 729 компаний. Выставку посетило 38 тыс. человек.

Выставку открыл премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с Министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорем Петрашко. Глава Правительства поблагодарил представителей аграрной отрасли за то, что в период коронакризиса они остаются "островом стабильности, на который опирается экономика, наши семьи, коллективы и государство в целом". Он добавил, что Украина занимает лидирующие позиции в мире в агропромышленном секторе, а потому Правительство уделяет большое внимание развитию отрасли.

При участии Министра Игоря Петрашко состоялся форум "Господдержка АПК: фокус в 2020 году и стратегия на 2021-2023 годы", где были озвучены основные направления поддержки аграрного сектора. Также в рамках деловой программы выставки прошел II Всеукраинский фермерский форум, органическая конференция, панельная дискуссия относительно безопасности молока.

Кроме деловых мероприятий, на выставке состоялись многочисленные презентации новинок сельскохозяйственной техники. Так, на "АГРО-2020" можно было впервые увидеть сверхмощный трактор украинского производства - Boris Bond BX 958. Машина получила совершенно новый дизайн, мощный двигатель и повышенный уровень комфорта. Также на выставке презентовали первый в Украине алюминиевый полуприцеп-зерновоз "Завода Кобзаренко". Компания "Агротехсоюз" представила новое поколение зерноуборочных комбайнов Claas Lexion 8700. Группа компаний "AGCO" впервые представила для украинских аграриев революционный зерноуборочный комбайн Massey Ferguson IDEAL 7. "АГРО-2020" также дебютировала сеялка точного высева Fendt Momentum в двух конфигурациях. Сенсационной новинкой выставки стал колесный трактор Belarus 742.7. Компания "СТК-Агро" в рамках выставки "АГРО-2020" представила тракторы итальянского бренда Landini. На стенде Lovol Техноторг представили новинку - трактор китайско-итальянского производства ARBOS P 504, который имеет японский 4-цилиндровый двигатель YANMAR мощностью 50 л. С. Также компанией "Агсолко Украины" был представлен новый китайский самоходный опрыскиватель Lixing. Отдельным ярким событием стала презентация агродрону Flying tractor, который позволяет легко и эффективно осуществлять распыление СЗР и внесения удобрений.

Выставку "АГРО-2020" в этом году посетило 38 тыс. человек

Всем участникам и посетителям выставка "АГРО-2020" подарила насыщенную и интересную программу, а главное - абсолютно безопасное пребывание! Поэтому до следующей встречи на "АГРО" в 2021 году с 8 по 11 июня!