Туры в Турцию: планируйте летний отдых на море уже сейчас

Планируйте отдых в Турцию сейчас, и бронируйте тур по выгодной цене

Думаете куда отправиться в отпуск этим летом? Бронирование тура в Турцию – прекрасная возможность беззаботно отдохнуть на лучших курортах Турции, наслаждаясь морскими прогулками, историческими памятниками и водными видами спорта.

Чем тур в Турцию привлекает туристов?

Отдых в Турции – это выгодное соотношение цены и качества. Турция расположена между Средиземным, Черным и Эгейским морями и заполнена причудливыми рыбацкими портами, красивыми деревнями на склоне холма и современными курортами программе "все включено". Кроме пляжей вы откроете для себя потрясающую историю и культурное разнообразие Турции. Тур в Турцию подходит для семейного и активного отдыха.

Популярные курорты Турции

Тур в Аланью

Алания – южный курорт Турции славится песчаными пляжами с множеством водных видов спорта и современной пристанью для яхт с барами и ресторанами. Здесь вы можете отправиться в круиз на остров Кипр, попробовать дайвинг или отправиться на рыбалку. Оживленный центр города изобилует множеством магазинов и базаров, а также отелями и закусочными. Также на отдыхе в Алании вы будете приятно удивлены огромному ассортименту турецких деликатесов, от местной сочной рыбы к сладкому рахат-лукум.

Тур в Анталию

Анталия – один из самых популярных регионов Турции для отдыха. Эта жемчужина Средиземноморья сочетает в себе бескрайние песчаные пляжи и множество роскошных отелей, изысканных ресторанов и курортами "все включено", предлагающих незабываемые впечатления. Район Анталии включает в себя множество курортов, в том числе замечательный пляжный курорт Лара. Неподалеку от курорта есть отличное место для аквалангистов, которые приезжают полюбоваться разноцветными кораллами и исследовать затонувшие древние корабли.

Тур в Бодрум

Бодрум – идеальное сочетание истории и современной роскоши. Бодрум расположен на западном побережье Турции и является отличным местом для занятий водными видами спорта и безопасным местом для семейного плавания. Для любителей пляжного отдыха тур в Бодрум будет раем, здесь есть много тихих бухт и заливов, которые можно исследовать с трубкой и ластами. Также вы можете посетить множество шикарных бутиков, модных баров и оживленных рынков.

Тур в Мармарис

Мармарис – шумный портовый город, расположенный в самом сердце бирюзового побережья Турции, в обширной бухте с длинным песчано-галечным пляжем. Вы можете окунуться в аутентичную местную атмосферу, отправившись на большой базар, где продают изделия ручной работы, одежда и сувениры по выгодной цене. Мармарис предлагает впечатляющий выбор водных видов спорта, в том числе парасейлинг, дайвинг и неспешные прогулки на лодке вдоль береговой линии. Также отправляйтесь в увлекательное сафари на джипах, чтобы исследовать окрестности. Посетите расслабляющую турецкую баню, которая является неотъемлемой частью любого отдыха в Турции.

Тур в Стамбул

Стамбул расположен на границе Европы и Азии и может похвастаться потрясающими мечетями, красочными рынками и вкусной едой. Турецкая столица славится реликвиями различных периодов правления от греков до османов, напоминание о старом Шелковый путь и другие исторические места. В центре города вы встретите оживленные базары по продаже кожаных изделий, хлопка, специй и сувениров.

Планируйте отдых в Турцию сейчас, и бронируйте тур по выгодной цене.