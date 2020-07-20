Светодиодные led прожекторы: применение, виды, преимущества

Светодиодные прожекторы – самый популярный и востребованный в последние годы тип приборов уличного освещения, представленный на украинском рынке в достаточно широком ассортименте. Какие виды прожекторов можно купить и как их использовать?

Светодиодные прожекторы: виды

Конструкция светодиодного прожектора не содержит сложных элементов. В корпусе прибора можно увидеть мощный светодиод, блок питания, радиатор и рефлектор. Именно от этих элементов во многом зависит качество и функциональность прибора.

Качественные прожекторы моментально включаются и не мерцают во время работы. Они обеспечивают равномерное яркое освещение территории, способны работать в широком диапазоне напряжения, отличаются стабильностью. Большинство моделей оснащены поворотными кронштейнами. В зависимости от наличия тех или иных функций и особенностей уличные светодиодные прожекторы подразделяют на несколько категорий.

Особенности применения светодиодных прожекторов

Качественные прожекторы моментально включаются и не мерцают при работе

Большой популярностью в последние годы пользуются прожекторы с датчиком движения. Такие устройства позволяют существенно увеличить экономию электричества, ведь включаются приборы только при необходимости. Актуально такое изобретение в тех случаях, когда не требуется постоянное освещение территории (например, необходимо осветить только вход в дом, в подсобное помещение, подъездные дорожки, склады и пр.).

Какие еще бывают светодиодные прожекторы? Выделяют несколько групп товаров этой категории:

● грунтовые;

● линейные;

● матричные;

● подводные;

● ландшафтные.

Как становится понятно из названий, классификация проводится по назначению приборов или особенностям их эксплуатации. разнятся приборы и уровнем защиты. Например, для использования в условиях постоянной влажности стоит выбрать прожектор, специально огражденный от проникновения влаги внутрь корпуса.

Классифицируют прожекторы и по величине напряжения – 12, 24 или 220 Вольт. Еще один критерий для классификации уличных прожекторов – световая температура. Приборы могут быть оснащены диодами с холодным или теплым светом, светить белым, синим, желтым, зеленым, красным светом.

Почему стоит купить led прожектор: преимущества

Среди основных преимуществ светодиодных прожекторов можно выделить:

● длительный эксплуатационный срок;

● энергоэффективность;

● безопасность;

● прочность и устойчивость к поломкам;

● широкий диапазон напряжений;

● малую мощность при высокой продуктивности.

Благодаря наличию на рынке большого числа вариантов светодиодных прожекторов не составляет труда подобрать оптимальный вариант для каждого конкретного случая, выбрав прибор по всем его характеристикам. Таким образом, не приходится довольствоваться универсальными устройствами, а, значит, специализированный прожектор будет выполнять свою роль максимально эффективно, экономя при этом затраты владельца.

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