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вторник, 10 декабря 2019 13:02

Стоимость клининга и почему на уборке нельзя экономить

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За последнее время спрос на клининг в Киеве значительно вырос, соответственно рынок исполнителей расширился. Сформировалось 3 группы исполнителей: клининговые компании, сервисы, уборщики. Но к кому же обратится – цены услуг сильно отличаются, переплачивать не хочется, как и волноваться за конечный результат. Мы поможем Вам разобраться в чем же преимущество каждого варианта и какой следует выбрать.

Услуга уборки от клининговой компании

Очевидно, что цена, как и качество – выше чем у конкурентов. Ничего удивительного:

• компании используют только качественную химию и оборудование;
• обучают и контролируют персонал;
• несут ответственность за качество и репутацию;
• оказывают большое количество смежных услуг (химчистка и промышленный альпинизм самые распространенные);
• область обслуживания часто не ограничивается Киевом.

  Киевская компания Comfort House имеет самую большую клиентскую базу - около 100 постоянных клиентов
Киевская компания Comfort House имеет самую большую клиентскую базу - около 100 постоянных клиентов

Количество затраченных ресурсов у таких компаний намного больше, они дорожат каждым клиентом и качество у них выше. Оценить компанию и ее подход можно как по ее репутации, отзывам так и по клиентам. Киевская компания Comfort House имеет самую большую клиентскую базу - около 100 постоянных клиентов компаний, среди которых Rozetka, OLX, Eva, Ocean Plaza, Gulliver, Lavina и множество других. Это одна из самых старых и проверенных временем клининговых компаний.

Если Вы ищете услуги в офис либо в дом, и не хотите переживать что уборщик что-то повредит – подойдет только компания.

Услуга уборки от сервисов и уборщиков

Сервисов в Киеве, оказывающих клининговые услуги, не много, и по своей сути они мало чем отличаются от уборщиков – поэтому мы их и объединили.

Сервис – всего лишь площадка для приема заказа и передачи его исполнителю, за определенную сумму от заказа. Ответственности сервис ни за что не несет и репутации собственной не имеет.

Аналогичная ситуация с уборщиками. Частое явление - повторные регистрации на всяких каталогах и сервисах после снижения рейтинга или наличия негативных отзывов.

Это самый дешевый вариант и не всегда плохой – есть действительно опытные уборщицы, которые хорошо знают свое дело и ищут постоянных клиентов. Такой вариант больше всего подходит для небольших квартир. Зачастую химию и оборудование им нужно предоставлять.

  Киевская компания Comfort House имеет самую большую клиентскую базу - около 100 постоянных клиентов
Киевская компания Comfort House имеет самую большую клиентскую базу - около 100 постоянных клиентов

Сложно выбрать?

На самом деле нет. Для любой компании, офиса, торгового либо промышленного помещения клининг всегда лучше штатного уборщика. Разница в стоимости нивелируется за счет отсутствия необходимости оформления сотрудника, дополнительных закупок оборудования и хозтоваров, тщательного контроля качества и присмотра за уборщиками. Все это клининговая служба берет на себя.

Владельцам квартир и домов стоить хорошенько подумать. Ведь разница не настолько большая, чтобы в конечном итоге оплачивать ее дважды.

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