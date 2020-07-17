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пятница, 17 июля 2020 15:03

Стеллажи от компании Таргетгрупп

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Необходимость компактного размещения различных видов товаров возникает довольно часто в любом виде сферы деятельности. Это касается складов, логистики, торговли, производства. Для того, чтобы оптимизировать рабочее пространство, систематизировать и комфортно разместить продукцию используется специальное складское оборудование – стеллажи. Подобные конструкции представляют собой профиль из металла, на который крепятся горизонтальные перекрытия. Количество полок варьируется в зависимости от необходимого для хранения объема товара, а также от особенностей складского помещения. Существует достаточно много видов стеллажей, которые отличаются конструктивными особенностями, а также способом монтажа, обслуживания.

  Компания Таргетгрупп – это надежный партнер, который не боится сложностей и всегда достигает качественного результата
Компания Таргетгрупп – это надежный партнер, который не боится сложностей и всегда достигает качественного результата

Стеллажи – удобно и практично

Складские стеллажи достаточно востребованное оборудование. Причинами такой популярности стали:

• Наличие сборно-разборной конструкции, что позволяет быстро монтировать и при необходимости демонтировать стеллаж на новое место.
• Возможность удобно разместить продукцию по полкам, обеспечивая свободный доступ к каждой единице.
• Экономия рабочего пространства, сохранение полезной площади для выполнения производственных, любых других задач.
• Презентабельность внешнего вида.
• Возможность изготовления конструкции по индивидуальному заказу, с учетом всех требований и пожеланий заказчика.
• Длительный эксплуатационный срок, что позволяет надолго время забыть о необходимости смены перекрытий, проведении ремонтных работ.

Прежде чем заказать стеллажи для склада, рекомендуется брать во внимание вид размещаемого товара, а также возможности помещения, в котором будет размещаться оборудование. Помимо этого, обязательно учитывается вид оборудования, который планируется использовать в качестве вспомогательного для обслуживания стеллажей.

  Компания Таргетгрупп – это надежный партнер, который не боится сложностей и всегда достигает качественного результата
Компания Таргетгрупп – это надежный партнер, который не боится сложностей и всегда достигает качественного результата

Стеллажи от компании Таргетгрупп

Производство металлоконструкций является одной из основных специализаций компании Таргетгрупп. Несмотря на свою относительную молодость, фирма уже успела заслужить репутацию ответственного исполнителя. Команда специалистов гарантирует качественное выполнение любого заказа, несмотря на сложность и специфику работ.

Каждый звонок или письмо от клиента обрабатывается без привязки к каким-либо шаблонам. Любой заказ характеризуется своей спецификой, а значит, требует индивидуального разбора каждого нюанса будущего сотрудничества. Менеджеры помогают определиться с видом приобретаемой продукции, оказывают консультационную помощь, поясняя различия между представленными в каталогах видами стеллажей.

Компания Таргетгрупп – это надежный партнер, который не боится сложностей и всегда достигает качественного результата. Оборудовать складское помещение стеллажными конструкциями не составляет труда, если досконально знать свою работу, постоянно работать над повышением квалификации, иметь все необходимое для производства оборудование.

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