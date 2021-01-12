Ставки на спорт в букмекерской конторе Фаворит – как начать играть

Регистрируйтесь и делайте ставки на спорт в БК Фаворит: лучшие коэффициенты, тысячи событий в линии, прямые трансляции матчей в лайв-режиме

Как делать ставки на спорт в БК Фаворит

Букмекерская контора Фаворит – это один из лучших беттинг-провайдеров Украины. Чтобы начать делать ставки на спорт в данной букмекерской конторе, нужно зарегистрироваться на официальном сайте, внести хотя бы минимальный депозит и выбрать подходящие события в линии или лайв-режиме.

Порядок регистрации в БК Фаворит

Для создания новой учетной записи в букмекерской компании Фаворит следуйте такой инструкции.

1. Нажмите кнопку "Регистрация" на главной странице официального сайта.

2. Заполните регистрационную форму, указав реальные личные и контактные данные.

3. Ознакомьтесь с правилами букмекерской конторы и подтвердите регистрацию.

4. Зайдите на регистрационную почту и перейдите по ссылке в письме для активации аккаунта.

Делать ставки на спорт (Украина) могут только совершеннолетние игроки. Указывать некорректные или заведомо ложные данные при регистрации в БК Фаворит не рекомендуется. В любой момент букмекер может запросить фото или сканы паспорта для прохождения онлайн-идентификации. Если паспортные данные не совпадут с информацией в профиле, ваш аккаунт может быть заморожен или заблокирован навечно.

Способы пополнения счета

Чтобы делать ставки на спорт на реальные деньги, перейдите в личный кабинет и выберите подходящий способ осуществления платежа. Вот несколько наиболее популярных и удобных вариантов. При пополнении счета учитывайте, что вывод возможен на те же реквизиты, которые использовались для внесения депозита.

Банковские карты

При пополнении счета с карт Visa, Maestro и MasterCard нет комиссий, средства зачисляются на игровой счет мгновенно. Минимальная сумма пополнения с карты – 25 грн.

Платежные системы

В данный момент БК Фаворит сотрудничает с такими платежными операторами, как Wallet One и AdvCash. Условия пополнения аналогичны банковским картам: минимальный платеж 25 грн, мгновенное зачисление, комиссий нет.

Ставки на спорт в БК Фаворит

Когда на игровом счете будет нужная сумма, вы сможете перейти к заключению пари. Ставки на спорт Фаворит принимает по предматчевой линии и в live-режиме. В линии обозреваются такие виды спорта, как футбол, баскетбол, теннис, хоккей, настольный теннис, бейсбол и т.д. Всего в линии насчитывается более 30 видов спорта. В отдельную категорию вынесены ставки на спорт прогнозы на киберспорт, в том числе на CS:GO, Dota 2, World of Warcraft и другие популярные игры.

Чтобы сделать ставку по ходу матча, перейдите в live-раздел. Ежедневно в лайве проходит 150-200 матчей, а 50% из них сопровождается видеотрансляцией. Даже если для выбранной игры не будет стрима, вы сможете следить за ходом событий с помощью матч-трекера. Букмекерская контора Фаворит принимает ставки в виде ординаров, экспрессов и систем.