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вторник, 09 февраля 2021 15:11

Сравнение ламината и винилового пола

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Сравнение ламината и винилового пола
Ламинат и виниловый пол: что лучше?

Сегодня, на рынке напольных покрытий, большое количество материалов. Выбрать сложно, с учетом множества плюсов и минусов у каждого из них. Мы решили сделать сравнение Ламината и Винилового пола.

Цена

Винил и ламинат по цене имеют множество вариантов. Но, самый дешевый винил в 2 раза дороже дешевых предложений по ламинату. В высоком ценовом сегменте разница уже не такая большая, но виниловый пол все равно дороже на 20-30%.

Водостойкость

Ламинат – влагостойкое напольное покрытие. Есть и водостойкий ламинат, но эта защита действует ограниченное время при контакте с водой. Виниловый пол это 100% водостойкий материал. Его можно мыть большим количеством воды и использовать в ванной, кухне и других влажных помещениях.

Износостойкость

Ламинат предназначен как для коммерческих, так и домашних помещений. Он достаточно прочный по износостойкости, но виниловый пол изначально разработан для больших нагрузок (вплоть до складских помещений). Винил даже при повреждении сохраняет свои износостойкие свойства. Ламинат лучше противостоит царапинам от острых предметов, но, в целом, менее долговечный.

Ударопрочность

Винил это эластичное покрытие. Большинство ударов от падения предметов не нанесут вред. В худшем случае, будет вмятина. На ламинате же, при сильном ударе, возникают сколы и это ведет к разрушению.

Теплота

Винил тоньше, чем ламинат, и также с меньшим показателем теплоизоляции. Поэтому ламинированный пол будет более теплым. Если использовать замковой винил с подложкой, то виниловый пол можно сделать чуть теплее, но все равно холоднее ламината.

Тишина

Виниловый пол – это мягкое покрытие. При ходьбе и ударах нет шума и гула. Замковой винил намного тише, но даже клеевой вариант или SPC – это тихий пол. Ламинат -это твердое и гулкое напольное покрытие. Значительно снизить шум можно используя специализированные подложки, но винил все равно будет тише.

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