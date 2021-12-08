Специалисты страховой компании ЕКТА поделились с нами секретом быстрой обработки звонков клиентов

Практически все страховые компании сотрудничают с ассистанскими компаниями, которые отвечают на звонки клиентов за границей, координируют их действия, а потом передают данные в страховую. ЕКТА имеет собственную уникальную автоматизированную систему обслуживания клиентов, которая помогает сразу их идентифицировать. Теперь страховка для туристов от ЕКТА стала еще надежней.

Давайте на примере страхового случая рассмотрим, что же это значит, и в чем заключаются ее преимущества для клиентов.

Пример страхового случая. Две подружки прилетели на 3 недели в Таиланд. Отпуск у них проходил очень активно: райские пляжи, древние храмы, шоппинг, дискотеки и экзотическая кухня. Через две недели туристки чувствовали себя уже почти местными жителями, отбросив все опасения и ограничения, которые были у них до этого. Все было бы хорошо, но одной ночью они проснулись от резких болей в животе. Возможно, причиной этого были сомнительные моллюски, опрометчиво купленные в уличном кафе. А может, стоило обойтись без льда в мартини. Наверняка его приготовили из водопроводной воды. Впрочем, думать над этим было бессмысленно. Нужно было срочно звонить в страховую!

Здесь для девушек есть два варианта развития событий: решение вопроса в среднестатистической страховой компании, и решение вопроса в современном формате от ЕКТА.

Решение вопроса в среднестатистической страховой компании. Девушки звонят в страховую и сообщают номер страхового полиса. Так как страховой случай произошел в субботу, то им вряд ли стоит рассчитывать на моментальную помощь. Вызов скорой и поиск клиники скорее всего лягут на их плечи.

Максимум, на что они могут рассчитывать, — это материальная компенсация после их возвращения домой, если случай будет страховым, и они сохранят все чеки и справки.

Решение вопроса в современном формате от ЕКТА. Один из главных принципов, которым руководствуются в компании: предоставить мгновенную помощь ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС. Поэтому девушкам не нужно называть номер страхового полиса и ждать, пока проверят их данные, ведь специалист с первой секунды звонка знает, кто ему звонит.

В ЕКТА все клиентские договора хранятся в единой базе данных. Система идентифицирует клиента по номеру телефона и сразу выдает его данные. Поэтому специалисты компании могут моментально заняться решением вопроса клиента.

Девушкам находят ближайшую клинику, вызывают скорую или такси, а также оплачивают лечение. Они ничего не платят и не сохраняют чеки.

А что насчет электронного полиса?

Клиент получает электронный полис на email или любой доступный ему мессенджер, как и в большинства других компаний, но компания ЕКТА вложила 400 000 $ в разработку собственной автоматизированной системы, над которой в течение года трудилась команда из 10 разработчиков, чтобы получить уникальный страховой продукт.

Теперь ЕКТА не заполняет полисы вручную и не хранит их в бумажном виде, как другие компании. Все страховые полисы клиентов хранятся в единой электронной автоматизированной CRM-системе, где ничего не потеряется.

Если хотите узнать, что такое уникальный страховой продукт, покупайте наш полис и убедитесь в качестве нашего обслуживания.

Общество с дополнительной ответственностью "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕКТА" www.ekta.insure

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