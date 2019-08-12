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вторник, 13 августа 2019 10:41

Современная ситуация на рынке по пригону авто из США

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Автор: aif.ua
  Основные преимущества пригонки авто из Америки
Основные преимущества пригонки авто из Америки

Преимущества покупки авто из США в Украине

В 2019 году "евробляхи" окончательно уходят в историю. Вся современная автомобильная Украина живёт модным трендом – пригон авто из США. Это приобретение достаточно рациональное и относительно недорогое, в сравнении с аналогичным на отечественном рынке. Автомобиль у американцев находится в эксплуатации, в среднем, 5 лет. После чего авто из США выставляют на аукцион.

Самый распространенный способ покупки машины в США – на аукционе. Можно абсолютно не сомневаться, что автомобиль будет высокого качества и с отличными эксплуатационными характеристиками. Именно поэтому американские автомобили пользуются спросом среди украинских водителей.

К преимуществам покупки авто из США с уверенностью можно отнести:

• Изобилие моделей и различных марок, найти которые у нас в стране проблематично. К примеру, это могут быть легендарные марки автомобилей. В зависимости от своего бюджета и предпочтений, можно выбрать любую машину.
• Высокое качество сборки. Американцы очень внимательно и серьезно относятся к безопасности. Поэтому автомобилисты проходят техническое обслуживание регулярно, заправляют машину только качественным топливом. Кроме этого, водители ездят, в основном, по хорошим дорогам.
• Состояние авто – идеальное. После пригона автомобиля, его в Украине можно будет эксплуатировать еще долго без серьезного ремонта.
• Скрутка пробега отсутствует, история чистая. В Америке есть такие базы, в которые заносится пробег авто и эта информация контролируется. А за скрытие реального пробега в США предусмотрена уголовная ответственность.
• Значительная экономия денежных средств. Даже с учётом транспортировки и растаможки, покупка авто из США обойдется на 35-50% дешевле, чем в нашей стране и на 10-20% дешевле, чем в Европе.
• Практически полная комплектация.
• Практически все марки автомобилей из США можно заправлять 92-м бензином.

Безусловно, доверить пригон авто из США лучше компании, которая занимается предоставлением таких услуг. Менеджеры компании без проблем смогут проверить продавца автомобиля. Таковым может быть страховая фирма или же перекупщик (чаще всего скрывающий "битый" автомобиль). Компания, осуществляя пригон авто из Америки, обязательно отследит, были ли у транспортного средства повреждения, сколько раз автомобиль попадал в ДТП, не был ли утоплен либо угнан, не состоит ли в залоге у кредитной организации, сколько раз продавался на аукционе, и кто выступал в качестве продавца. А еще ориентировочно оценит будущий ремонт. После этого, осуществляется проверка соответствующих документов на авто у продавца. Эти и многие другие нюансы лучше всего доверить специалистам.

Оптовый привоз авто – отличная возможность заработать

Особую популярность набрал привоз авто из США не только для себя, но и для дальнейшей продажи. Можно стать оптовым дилером и хорошо заработать. Что же это такое и как развить этот бизнес?

Сотрудничая с компанией по пригону авто из Америки, можно воспользоваться специальными программами лояльности. Они предусматривают снижение цен для оптовых покупателей. Таким образом, на взаимовыгодных условиях можно легко начать развивать собственный бизнес по продаже автомобилей из США. Оптовый дилер может работать на таких условиях, как: доступ ко всем аукционам, возможность проверки авто, низкие цены на доставку. Почему выгодно стать оптовым дилером?

• Максимально расширяется рынок сбыта автомобилей.
• Рост доходов стабилен.
• Вложения минимальные.
• Сопровождение поставки авто.
• Гарантированное получение качественных авто из США для их дальнейшей реализации.

Оптовый привоз автомобилей из Америки – это, для современных условий жизни, является одним из самых реальных способов заработать. Стать оптовым дилером очень просто. Для этого, следует обратиться в компанию America motors, которая занимается качественным подбором и доставкой авто из США.

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