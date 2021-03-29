Шкаф-купе: как продлить срок службы

Хороший шкаф служит хозяевам верой и правдой достаточно долго. Но даже самый качественный экземпляр без должного ухода гораздо быстрее приходит в негодность, требует преждевременной замены. Необходимо знать элементарные правила ухода за мебелью для хранения. А что же со шкафом-купе? Здесь правил несколько больше.

Специалисты интернет-магазина TABURETKA.UA знают все тонкости правильного ухода за шкафом-купе

Шкаф: элементарный уход

Большого секрета нет – уход прост, но необходим. Всего несколько моментов предупредит порчу мебели, потерю её функциональности.

Правило первое – пыль, различные загрязнения устраняются влажной тряпкой из микрофибры. Особо проблемные участки обрабатываются мыльным раствором, который впоследствии тщательнейшим образом смывается. После таких манипуляций поверхности следует насухо протереть.

Правило второе – зеркальные двери моем исключительно средством для зеркал. Различные составы для окон не подойдут: может появиться помутнение. Не доверяете покупной бытовой химии? Тогда Вам в помощь слабый раствор воды и нашатырного спирта.

Правило третье – придерживаться температурного режима. Мебель – не особо неприхотлива, хотя имеет свой температурный порог, который подразумевает показатели от 5 до 45 градусов в норме. Влажность тоже стоит учитывать. 55- 75% - золотая середина. Более низкие или высокие цифры приведут к деформации, образованию трещин.

Правило четвёртое – обогревателям не место возле шкафа. Собственно не место на нём включённым утюгам, отпаривателям, горячей посуде.

Специалисты интернет-магазина TABURETKA.UA знают все тонкости правильного ухода за шкафом-купе

Шкаф купе: особенности ухода

Раздвижные дверки отличаются от распашных не только конструкцией, но и способом уборки. Роликовый механизм требует отдельного внимания: время от времени нуждается в тщательной чистке. Направляющие достаточно хорошо пропылесосить (нижним уделите особого внимания). В них скапливается пыль, грязь, мелкий мусор.

Конструкция шкафа-купе надёжная, прочная. Этот факт не отменяет того, что двери нужно открывать и закрывать без резких движений, плавно, аккуратно.

При покупке мебели, не поленитесь узнать у консультанта нюансы по уходу за выбранным изделием. Придерживаясь их, продлите срок эксплуатации, сэкономите деньги.

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Специалисты интернет-магазина TABURETKA.UA знают все тонкости правильного ухода за шкафом-купе