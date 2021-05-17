Синдром сухого глаза: причины, симптомы, лечение

Регулярная работа за компьютером, многочасовой просмотр видео и фидленты в социальных сетях за телефоном, недостаточное пребывание на свежем воздухе — все это может провоцировать развитие синдрома сухого глаза (ССГ). С ощущением сухости, зуда, покраснением глаз сталкивались, пожалуй, все, но все ли придавали этому должное значение? На ранних стадиях синдрома, увлажняющие капли для глаз могут предотвратить осложнения и развитие серьезных глазных патологий. Что же такое ССГ более подробно, какие его причины и симптомы — разбираем далее.
Синдром сухого глаза (ксерофтальмия) — это распространенное хроническое заболевание глаз, возникающее из-за постоянного недостатка увлажнения роговицы, конъюнктивы и слизистой пленки. О том, что у вас ССГ и самое время обратится к врачу-офтальмологу могут свидетельствовать следующие симптомы:
• частая боль в глазах;
• повышенная чувствительность к свету (светобоязнь);
• жжение, зуд, рези в глазах;
• ощущение "песка в глазах";
• воспаление, раздражение или покраснение оболочки глаза;
• повышенная слезоточивость;
• помутнение, ухудшение зрения.
Есть сразу несколько причин, по которым у многих развивается синдром сухого глаза. Самые распространенные из них:
• постоянная работа за компьютером/ноутбуком на близком расстоянии от монитора. Глаза пересыхают от длительной зрительной концентрации;
• плохое несбалансированное питание, недостаток нужных витаминов и микроэлементов в рационе;
• фактор наследственности;
• возрастные изменения организма;
• неправильно подобранные контактные линзы, неправильный уход за линзами;
• негативные факторы окружающей среды: сухой воздух, ветер, загрязнения;
• прием лекарств: гормональных препаратов, анальгетиков, анестетиков, антидепрессантов и тд;
• наличие других хронических заболеваний (системных или аутоиммунных).
С синдромом сухого глаза на начальных/ранних стадиях важно не упустить время, своевременно обратиться к офтальмологу и начать лечение.
Комментарии