Синдром сухого глаза: причины, симптомы, лечение

увлажняющие капли для глаз

Регулярная работа за компьютером, многочасовой просмотр видео и фидленты в социальных сетях за телефоном, недостаточное пребывание на свежем воздухе — все это может провоцировать развитие синдрома сухого глаза (ССГ). С ощущением сухости, зуда, покраснением глаз сталкивались, пожалуй, все, но все ли придавали этому должное значение? На ранних стадиях синдрома, увлажняющие капли для глаз могут предотвратить осложнения и развитие серьезных глазных патологий. Что же такое ССГ более подробно, какие его причины и симптомы — разбираем далее.

Синдром сухого глаза (ксерофтальмия) — это распространенное хроническое заболевание глаз, возникающее из-за постоянного недостатка увлажнения роговицы, конъюнктивы и слизистой пленки. О том, что у вас ССГ и самое время обратится к врачу-офтальмологу могут свидетельствовать следующие симптомы:

• частая боль в глазах;

• повышенная чувствительность к свету (светобоязнь);

• жжение, зуд, рези в глазах;

• ощущение "‎песка в глазах";

• воспаление, раздражение или покраснение оболочки глаза;

• повышенная слезоточивость;

• помутнение, ухудшение зрения.

Есть сразу несколько причин, по которым у многих развивается синдром сухого глаза. Самые распространенные из них:

• постоянная работа за компьютером/ноутбуком на близком расстоянии от монитора. Глаза пересыхают от длительной зрительной концентрации;

• плохое несбалансированное питание, недостаток нужных витаминов и микроэлементов в рационе;

• фактор наследственности;

• возрастные изменения организма;

• неправильно подобранные контактные линзы, неправильный уход за линзами;

• негативные факторы окружающей среды: сухой воздух, ветер, загрязнения;

• прием лекарств: гормональных препаратов, анальгетиков, анестетиков, антидепрессантов и тд;

• наличие других хронических заболеваний (системных или аутоиммунных).

С синдромом сухого глаза на начальных/ранних стадиях важно не упустить время, своевременно обратиться к офтальмологу и начать лечение.